Prefeito vai a Brasília para destravar recursos e garantir retomada de obras

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, cumpre agenda em Brasília-DF nesta terça-feira (15), onde cumpre agenda em diversos ministérios. A viagem tem por objetivo destravar recursos e garantir início e conclusão de obras que estão paradas há vários anos por falta de projeto.

Na primeira agenda o prefeito, acompanhado do presidente da Câmara, João Rocha, secretário de Governo, Antônio Lacerda, e da coordenadora de projetos, Catiana Sabadin, conversam com o ministro das Cidades, Bruno Araújo.

Na pauta os projetos com recurso do Programa de Aceleração do Crescimento, com propostas aprovadas pelo próprio ministério. O prefeito e a equipe tentam a liberação de projetos aprovados e que ainda não têm autorização para liberação dos recursos já contratados.

Na segunda agenda a equipe do prefeito cumpre agenda na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, onde programa uma data para assinar contrato de empréstimo do BID para o projeto “Reviva Centro”.

O empréstimo de US$ 56 milhões garante uma mudança significativa no Centro, com áreas de descanso com bancos, árvores e painéis, garantindo conforto a pedestres, aumento das calçadas, para 4,2 metros, retirada de postes, embutimento de fios, redução de tráfego de veículos para duas faixas e retirada da circulação de ônibus e o retorno do relógio histórico da Afonso Pena com a 14 de Julho.

Também está previsto investimento na requalificação dos passeios públicos no entorno do Mercadão, Horto Florestal, Camelódromo, Orla Ferroviária e Pensão Pimentel, criando um ambiente que atraia a população, para que fique mais tempo no Centro.

Marquinhos também cumpre agenda no Ministério da Ciência Tecnologia, Inovação e Comunicação, Ministério dos Esportes, acompanhado do diretor da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, para tratar de projetos em execução e de novas verbas.

