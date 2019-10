Prefeito vai a Brasília em busca de recurso para infraestrutura e saúde

O prefeito Marquinhos Trad cumpre agenda em Brasília nesta quarta-feira (16). O prefeito se reunirá com a bancada federal e cumprirá agendas em ministérios para conseguir recursos para investimento em saúde, infraestrutura e fomento à agricultura.

A primeira reunião acontece no início da manhã, quando o prefeito se reúne com a bancada federal para solicitar emendas de bancada do ano de 2020 para Campo Grande. Na pauta, recursos para saúde, infraestrutura e fomento à agricultura.

Na segunda agenda, ainda pela manhã, o prefeito e equipe participam de reunião na Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), onde se encontram com o novo presidente, em busca por recursos para Capital.

No período da tarde, a equipe participa de reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional, para andamento de projetos selecionados pelo Governo Federal, como por exemplo: revitalização da antiga rodoviária.