Prefeito solicita recurso para conclusão de corredor de transporte, pavimentação e construção de ciclovias

O prefeito Marquinhos Trad se reuniu nesta quarta-feira (27), em Brasília, com o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Jean Carlos Pejo. O encontro tem por objetivo a liberação de recursos para execução de três projetos apresentados ao Governo Federal, no Programa Avançar Cidade Mobilidade Urbana, totalizando quase R$ 100 milhões em obras.

Durante a reunião, que contou com a participação do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, da coordenadora da Central de Programas e Projetos Especiais, Catiana Sabadin, e do vereador Papy, o secretário se comprometeu a aprovar e autorizar os projetos, dando prioridade, para contratação ainda este ano, à liberação de recurso para conclusão dos corredores exclusivos para o transporte público.

“Este recurso é de fundamental importância para complementar e dar funcionalidade aos corredores exclusivos de transporte público”, explicou o prefeito Marquinhos Trad.

O recurso será investido no recapeamento de 34 quilômetros de dois corredores do transporte coletivo (Sul e Norte); pavimentação de 10,8 quilômetros de cinco linhas de ônibus e implantação de quase 30 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, com sinalização horizontal e vertical.

O recurso do Avançar Cidade Mobilidade Urbana complementará os já liberados para o PAC Mobilidade Urbana, que possibilitam o recapeamento do corredor de ônibus Sudoeste, já iniciado, contemplando as ruas Rua Guia Lopes, Avenida Brilhantes, Avenida Marechal Deodoro e Avenida Bandeirantes.

Com a liberação, a Prefeitura também conseguirá executar os corredores Sul (Avenida Manoel da Costa Lima e Rua Rui Barbosa) e Norte (Avenida Cônsul Assaf Trad, Avenida Coronel Antonino, Rua 25 de Dezembro, Rua Alegrete, Avenida Mato Grosso e Avenida Calógeras).

Outro projeto possibilita a pavimentação de mais cinco linhas de ônibus, fazendo com que praticamente 100% da malha que serve de itinerário ao transporte coletivo da Capital seja pavimentada. Serão beneficiadas as linhas Jardim Inápolis (3,8 km); Polo Empresarial Oeste (0,70 km); Residencial Teruel (0,62 km) Granja São Luiz e Bandeira (2,92 km) e Conjunto Leon Denizart Conte (2,8 km).

No projeto de ciclovias, investimento de R$ 9,3 milhões, há previsão de implantação de 29,5 km de ciclovias e ciclofaixas em diversas ruas, conforme cronograma abaixo:

Ciclovias

Avenida Luiz Alexandre (entre Afonso Pena e Rua Antônio Maria Coelho);

Sai da Fabio Zahran vai até Paulo Freire, desce pela Paulo Freire, entra na Avenida das Bandeiras e desce pela rua Tatuí (Vila Carvalho, paralela a Salgado Filho);

Fabio Zahran – desce pela Rua Carandá, Arica,Candelária, rotatória da Avenida Jorge Chaia até a Rua Anchieta, desce e faz o contorno na Avenida Gabriel Spipe Calarge com a Rua Divisão, Cordeiro de Souza (ligação Gabriel Spipe Jorge Chaia);

Manoel da Costa Lima – da rotatória com a Filinto Muller até o Trevo Imbirussu;

Filinto Muller (ligação entre a rotatória da Manoel Costa e a ciclovia da Fábio Zahran);

Antônio Maria Coelho (entre a Rua Professor Luiz Alexandre até a rotatória com a Mato Grosso Lima Felix);

Plutão (ligação com a Avenida Noroeste).

Ciclofaixas

Rua Antônio Rahe (entre a Cristóvão Lechucaté e Avenida Cônsul Assaf Trad);

Avenida Fabio Zahran (entre a Afonso Pena e a Rua 26 de Agosto);

Duque de Caxias (entre a Avenida Solon Padilha e a Rua Radio Maia);

Euler de Azevedo (entre a Presidente Vargas e a Avenida Tamandaré);

Presidente Ernesto Geisel (da rotatória com a Euler de Azevedo até um pouco à frente Elvidio Serra);

Ligação da Avenida Duque de Caxias com a Rua Fernando Noronha;

Passa pelas ruas Barnabé Mesquita, São Caetano, Eunice Welver, Nioaque , Presidente Vargas até a Fernando de Noronha;

Tamandaré (entre a Avenida Euler de Azevedo, Rua Urano, interligação com a Rua Plutão);

Avenida Rodoviária (Rua Iguatemi, Avenida Rodoviária até a Rua das Joias);

Alfenas (ruas Noroeste, Alfenas, Jaboticabal e chega na Avenida Tamandaré).

Linhas de ônibus – 10,87 km