Prefeito solicita empréstimo de R$ 200 milhões para recapear um terço das ruas da Capital

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, acompanhado de secretários municipais, se reuniram na manhã desta terça-feira (20) com a bancada federal de Mato Grosso do Sul em Brasília. Durante a reunião o prefeito pediu empenho da bancada de deputados federais e senadores para recuperação da malha viária de Campo Grande.

Os deputados e senadores se sensibilizaram com o pedido e se comprometeram a agendar uma reunião com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para solicitar um empréstimo de R$ 200 milhões, suficientes para resolver os problemas mais urgentes da nossa Capital.

“No ano passado nós gastamos R$ 40 milhões e neste ano, a previsão é de que a Prefeitura invista R$ 70 milhões no tapa-buraco. É um dinheiro que não resolve o problema da nossa cidade”, declarou o prefeito durante o encontro.

O coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, senador Waldemir Moka, ficou responsável por marcar a reunião com o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social para verificar a possibilidade de uma linha de crédito para recapeamento de pelo menos um terço da nossa cidade.

“O dinheiro do tapa-buraco serve apenas para tapar buraco. Conseguindo recapear, vamos deixar de ter tanto gasto com tapa-buraco e resolveremos as questões mais urgentes”, declarou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fioresi.

Além do senador Moka, participaram da reunião os senadores Simone Tebet e Pedro Chaves, deputados federais Dagoberto Nogueira, Elizeu Dionízio, Fábio Trad, Geraldo Resende, Luiz Henrique Mandetta, Vander Loubet e Zeca do PT, e vereador João César Mattogrosso.