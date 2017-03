Prefeito solicita audiência pública antes de regulamentar transporte por aplicativo

Sensibilizado com o amplo debate sobre a regulamentação do transporte por aplicativo, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, solicitou ao presidente da Câmara Municipal, vereador João Rocha, a realização de audiência pública para discutir com todos os setores da sociedade o tema, antes de publicar portaria que definirá as regras.

O prefeito entende que a participação popular é de suma importância para construção democrática dos termos que regularão a atividade do transporte por aplicativo em Campo Grande.

O ofício foi encaminhado nesta sexta-feira (3) e os termos da portaria só serão definidos após amplo debate, que terá como premissas a garantia da regulamentação do serviço; não prejuízo à população, segurança aos usuários e preços mais acessíveis.

