Prefeito se reúne com secretários e define tapa-buraco e pagamento a servidores como prioridades

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, iniciou o primeiro dia de trabalho em uma reunião com todos os secretários empossados. Durante o encontro o prefeito definiu o serviço de tapa-buraco e o pagamento dos servidores como prioridade.

“Teremos como prioridade a infraestrurura e pessoal. Infraestrutura, questão de buracos da cidade e pessoal, pagamento dos servidores e uma solução para Omep e Seleta”, declarou. Em relação aos buracos, o prefeito pediu reforço na equipe, que já terá um número bem maior nesta semana.

“Estou saindo agora e vou para as ruas saber como estão os postos de saúde. Acompanhar o serviço de tapa-buraco saber porque na primeira chuva o mesmo buraco volta para a cidade e porque estão se multiplicando tão rapidamente. Não é possível que após uma, duas, três ou quatro chuvas fortes nosso asfalto volte a ser danificado nesta grandeza. Antigamente não era. Alguma coisa está errada. Falta manutenção ou limpeza dos bueiros? Temos que saber a causa para corrigir a consequência”, analisou.

Marquinhos também pediu atenção especial ao pagamento dos servidores públicos. Ele espera que até, no máximo dia 10 de janeiro, com arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o pagamento dos servidores já esteja na conta. “Vamos fazer um levantamento de todas as contas, agora com acesso aos dados. Se tivesse dinheiro na conta, provavelmente, já teriam pagado o 13º e o salário de dezembro”, declarou.

O secretário de Fazenda, Orçamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, vai ainda pela manhã até a Superintendência do Tesouro para solicitar levantamento de todas as contas, visto que teve acesso a somente dados secundários. Agora, poderão conferir o que realmente há na conta. “Tivemos acesso aos dados secundários e agora consultaremos os dados primários, observando todas as contas”, declarou Pedro Pedrossian.

O prefeito também pediu tratamento emergencial para solução de problemas com as licitações de kit escolar e merenda. “Já pedi para a secretária fazer todo levantamento, ver como está a situação e ter uma decisão até esta semana”, revelou.

Em relação aos trabalhadores da Organização Mundial Para Educação Pré-Escolar (Omep) e Seleta, Marquinhos aguarda uma reunião com o procurador-geral de Justiça, Paulo César Passos, para resolver o problema. “Acredito que o bom senso há de imperar. Vamos ao MPE e ao Judiciário para fazer com que as pessoas retornem as suas funções até uma decisão definitiva sobre o caso”, analisou.

Marquinhos ressaltou que o momento é de tomar conhecimento de tudo que há na Prefeitura, para imediatamente resolver os problemas, principalmente emergenciais. “Tivemos alguns contratempos com algumas secretarias. Não tivemos todos os elementos possíveis e agora poderemos entrar na casa, abrir armários, saber o que têm nas gavetas e entrar na administração”, concluiu.

