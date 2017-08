Dezessete novas empresas tiveram concedidos incentivos previstos no Prodes

Com investimento de quase R$ 130 milhões, as dezessete novas empresas que tiveram concedidos incentivos previstos no Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes) vão garantir geração de mais 525 empregos diretos na Capital. As concessões foram assinadas nesta segunda-feira (7) pelo prefeito Marquinhos Trad, em ato no Paço Municipal, que contou com a presença da vice-prefeita Adriane Lopes, dos empresários beneficiados, entidades do meio da indústria e comércio e de autoridades.

Esses projetos foram enviados pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc), para a Câmara Municipal de Campo Grande, que é quem defere ou não os incentivos, levando em consideração a avaliação e relatório do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecon).

Durante o ato de assinatura, o prefeito destacou a atuação do Codecon, cujos membros têm a responsabilidade de avaliar a viabilidade de cada projeto. “Esse conselho não é formado por agentes da prefeitura, mas sim por representantes dos segmentos da indústria, comércio e empresários que entendem qual o melhor caminho para acelerar com responsabilidade o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Quanto às novas empresas, nós só temos a agradecer a confiança por escolherem Campo Grande. Eles vieram em busca de um direito previsto em lei, que concede benefícios visando o desenvolvimento da cidade e quem ganha com isso é a sociedade”, justifica Marquinhos.

O chefe do Executivo fez questão ainda de destacar o momento de harmonia vivido pela administração. “Campo Grande passa por um momento de estabilidade. Esse ato significa que está havendo a devolução da confiança nos entes públicos e aproveito para reconhecer a parceria da Câmara, que embora independente, tem tomado as decisões com responsabilidade e altruísmo”, considera Trad.

Ao lembrar que a aproximação dos empresários e entidades ligadas ao setor de comércio, indústria e agricultura foi o primeiro ato da nova administração, o titular da Sedesc, Luiz Fernando Buainain, considera o ato de hoje um momento ímpar para Campo Grande. “Estamos empenhado não apenas em atrair novas empresas, mas em colaborar para que as que já estão instaladas aqui sobrevivam. Esses incentivos são a demonstração de que a administração pública está voltada para o fortalecimento da Capital em todos os setores, inclusive na geração de emprego e renda”, disse.

Para o diretor da Federação da Indústria e Comércio de Mato Grosso do Sul (Fiems), Julião Gaúna, Campo Grande volta a viver um momento de equilíbrio. “A atual gestão tem conseguido envolver os setores de maneira equilibrada. O Codecon está novamente atuando e tem feito um trabalho importante em parceria com a nova administração e a nova diretoria da Sedesc. Os processos voltam a caminhar de maneira clara e objetiva, fomentando a cadeia produtiva para o crescimento da cidade”, pontuou.

O proprietário da indústria Brink Mobil, Eduardo Barbosa, participou do ato e fez questão de comentar o avanço da gestão, que em poucos meses à frente da administração, conseguiu destravar ações importantes para o município. “Estamos muito satisfeitos porque enxergamos que a prefeitura saiu do estado de inércia que se encontrava. De imediato, vamos gerar 50 empregos diretos aqui na cidade. Estamos num momento que cada emprego significa muito e deixar esses projetos de instalações parados prejudicou a cidade nos últimos anos. Além dos empregos, vamos recolher impostos para Campo Grande e sabemos o que isso significa. É preciso reconhecer o ato de responsabilidade que o prefeito tem com a coisa pública”, afirmou.

Na mesma linha de pensamento, o empresário Ademir Antonio Talgatti, proprietário da Cermfix, relatou que foram cinco anos de espera para destravar o seu processo na prefeitura. “Essa parceria, infelizmente, ficou parada, já que os gestores anteriores não resolveram essa questão. No nosso caso foi uma concessão para ampliação da nossa indústria, que precisa acompanhar o mercado, para não permitir que apenas as multinacionais ocupem o mercado. Precisamos ter esse olhar que essa administração está demonstrando. Incentivar também as empresas daqui para que a economia circule dentro da Capital”, ponderou o empresário.

O ato contou com a presença dos vereadores João Rocha, Veterinário Francisco, Enfermeira Cida Amaral, João César Mattogrosso, André Salineiro, Odilon de Oliveira, Wilson Sami, Otávio Trad, Junior Longo, além do deputado estadual Paulo Corrêa.

