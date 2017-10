Prefeito sanciona lei que garante investimento de mais de R$ 40 milhões para Capital

Com a presença de nove empresários, o prefeito Marquinhos Trad, acompanhado da vice-prefeita Adriane Lopes e do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedesc), Luiz Fernando Buainain, sancionou a lei do Programa de Incentivos para o desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes).

Durante a assinatura o prefeito Marquinhos Trad destacou a parceria com os vereadores de Campo Grande e a confiança dos empresários na administração municipal.

“Com bons tratos e honestidade com o patrimônio público, nós garantimos este sucesso que vai gerar mais de 300 empregos para nossa Capital e R$ 40 milhões de investimentos. Trabalhamos para que os empresários invistam em nossa capital. Em dez meses de administração, conforme a revista Exame, Campo Grande foi a Capital que mais gerou empregos”, frisou o prefeito.

Já o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedesc), Luiz Fernando Buainain, destacou o trabalho do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecom), que analisou e aprovou todos os projetos antes de serem apreciados e aprovados pelos vereadores de Campo Grande.

“Também quero parabenizar os empresários e os consultores que não mediram esforços para aprovação dos projetos. Entre estes nove empresários, alguns com mais de cinco anos estavam a espera desta sanção da lei. Nós da prefeitura estamos satisfeitos em apoiar todos os empresários”, comenta Luiz Fernando.

O vereador e presidente da Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agronegócio e Turismo, João César Mattogrosso, ressaltou que o objetivo do poder público é trazer mais empregos para Campo Grande.

“Este ato aqui no gabinete do prefeito, juntamente com o prefeito Marquinhos Trad e a vice-prefeita Adriane Lopes, representa a sintonia entre o legislativo e o executivo municipal. Agradecemos todos empresários aqui presentes que depositaram a confiança na equipe de trabalho da Sedesc e estão investindo em nossa Capital”, comentou.

A vice-prefeita Adriane Lopes destacou a agilidade da equipe da Sedesc e da Prefeitura. “Em pouco tempo de trabalho já estamos vendo o bom resultado e a assinatura de um documento que efetiva a instalação de novas empresas em Campo Grande”, declarou.

O diretor da empresa Royal Distribuidora de Petróleo, Carlos Augusto, comemora a possibilidade de triplicar a produção. “Nós estamos trabalhando há três anos e temos a oportunidade de triplicar nossa empresa, o que será muito bom para Campo Grande e o Estado de Mato Grosso do Sul”, finalizou.

O evento contou com a presença do deputado estadual Lídio Lopes e dos vereadores Eduardo Romero, Chiquinho Teles e vereador Jeremias Flôres.

Empresas Beneficiadas

Comércio de Papel Buracão Ltda. – EPP, Cold Line Indústria e Comércio de Equipamentos e Frigoríficos Ltda – Epp, Clínica de Cirurgia de Olhos 15 de Novembro S/S Pura, Brasil Telecom Call Center S/A, Fonte Pura Comércio de Purificadores de Água Ltda, Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A, SLC Serviços EMM Segurança do Trabalho Ltda – Me, Toalheiro MS Ltda – EPP, Petpax Crematorium Ltda

