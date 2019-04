Prefeito sanciona 8 projetos do Prodes que garantem mais de 90 empregos diretos na Capital

7Z2A7086 (Copy)

O prefeito Marquinhos Trad sancionou nesta quarta-feira (3) mais oito projetos aprovados através da Lei do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes). Juntas, as empresas devem injetar mais de R$ 13 milhões na economia de Campo Grande, gerando pelos menos 95 novos empregos diretos.

Aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Codecon) e pela Câmara de Vereadores, o prefeito de Campo Grande já sancionou desde 2017 até agora, cerca de 50 projetos que garantem o desenvolvimento econômico da capital e assegura geração de emprego e renda para a população.

Ao assinar as leis, Marquinhos destacou a importância do Prodes para o desenvolvimento não apenas econômico, mas social, turístico, cultural e tecnológico do Município. “Através desses incentivos, aprovados após análise criteriosa de entidades idôneas, estimulamos a transformação de produtos primários e recursos naturais existentes no município. Além disso, criamos oportunidades para a criação e ampliação de micro e pequenas empresas. Empresas ganham visibilidade, levam o nome da cidade ao apresentar bons produtos e bons serviços. Isso fortalece não apenas o setor econômico, mas o turismo, entre outros”.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, Herbert Assunção de Freitas reforçou o compromisso da atual gestão municipal no sentido de fomentar a economia na capital sul-mato-grossense. “Com essas leis assinados hoje pelo prefeito serão gerados pelo menos 95 empregos diretos. Será um investimento representativo e significante para o crescimento da nossa economia local. Nossa missão na Sedesc é alavancar ainda mais o desenvolvimento de Campo Grande”.

Para o empresário Ricardo Thomazini, que vai instalar sua empresa do segmento de comércio atacadista e transporte rodoviário de produtos de panificação, no Polo Oeste, os incentivos do Prodes contribuem para que haja o fortalecimento da indústria e, com isso, os empresários possam alavancar seus negócios.

“Apesar do momento econômico delicado que vivemos hoje em todo o País, não podemos perder a esperança de crescimento e, a iniciativa do Prodes nos dá esse amparo para alavancar nossos negócios e trazer prosperidade gerando mais emprego para a região onde nos instalamos e também nos dá a oportunidade de expandir”, disse Thomanini.

Já a empresária do setor da construção civil Michely Ortega comemorou o novo momento para sua empresa, que poderá ampliar seu quadro funcional e ainda fortalecer seu negócio com a instalação em uma área industrial. “Hoje temos 30 empregados na empresa e estamos instalados em uma área residencial na qual sabemos que o fluxo intenso das carretas geram alguns incômodos. Com o incentivo do Prodes, além de levarmos nossa empresa para um local de melhor acesso para o carregamento de nossos produtos, vamos ampliar nosso espaço, criando novas oportunidades de trabalho”.

Incentivos do Prodes:

Conceder a doação de terreno para a construção das obras necessárias ao empreendimento; executar, diretamente ou através de terceiros, os serviços de infraestrutura necessários a edificação das obras civis e de vias de acesso; conceder redução ou isenção de taxas, do ISSQN decorrente de obras de construção e IPTU incidente sobre o imóvel; conceder redução de ISSQN sobre a operação (em Casos Especiais); qualificação de mão de obra e seleção via Funsat.

Compete ao Codecon emitir parecer sobre a viabilidade ou não de programas ou projetos; examinar casos de revisão, suspensão ou revogação dos incentivos concedidos pelo Prodes.

Para emitir o parecer, o Codecon é composto de sete representantes de órgãos e entidades do Município; quatro representantes dos empregadores do campo, da indústria, comércio e serviços, sendo um de cada setor, e três representantes dos trabalhadores da indústria, comércio e serviços, sendo um de cada setor.

Durante a cerimônia de assinatura nesta manhã, a presidente da Comissão Permanente da Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo da Câmara Municipal, a vereadora Dharleng Campos enalteceu a agilidade do Executivo Municipal no sentido de viabilizar que novas empresas se instalem ou que as já existentes possam expandir dentro da cidade, promovendo o fomento do desenvolvimento econômico local.

“Quero enaltecer a visão do prefeito que tem colocado essa questão como prioridade, sabendo que cada lei do Prodes assinada beneficia diretamente a nossa população, seja no sentido de abertura de novas vagas de emprego, ou na geração de riqueza para a nossa cidade. Esse trabalho, feito em união pela Câmara e Prefeitura, tem permitido esse momento de prosperidade para Campo Grande”, ponderou Dharleng, que falou em nome do legislativo municipal que, na ocasião estava representado pelos vereadores João Rocha, Valdir Gomes, Betinho, Cury, Odilon de Oliveira, Cazuza e Carlão.