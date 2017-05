Prefeito reúne secretariado para discutir redução de custos e aumento de receita

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, se reuniu na manhã deste domingo (7) com a equipe de secretários, subsecretários e diretores de autarquias para uma apresentação de cada pasta da gestão, com propostas de redução de gastos e elevação de receita, sem aumento de impostos.

Os secretários têm como meta a redução de 30% do custeio e também terão que seguir um plano de ação para cumprir o plano de governo apresentado na campanha à prefeitura. Os servidores terão uma avaliação do cumprimento das metas e não está descartada, inclusive, a demissão de quem não estiver produzindo.

Uma das sugestões para a economia é a criação de um comitê para monitorar as empresas beneficiadas com incentivos fiscais, averiguando se elas realmente abriram as vagas de emprego prometidas, se já ultrapassaram o tempo de concessão de benefícios e fizeram os investimentos prometidos.

Outra ideia é a contratação de uma empresa para monitorar, em tempo real, gastos com água, sem custo para a prefeitura, visto que a contratação seria paga com um percentual do que foi economizado.

A prefeitura também fará um levantamento do patrimônio inservível para leilão e estudará a adesão ao programa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para troca de equipamentos velhos, como geladeira e freezer, nas escolas e Ceinfs.

A reunião durou a manhã toda, visto que todos os 22 secretários, subsecretários e diretores de autarquia apresentaram suas propostas para economizar e garantir a saúde financeira do município.

Veja Também

Comentários