Prefeito reúne-se com secretariado para debater ajustes na prefeitura

O prefeito Marquinhos Trad reuniu-se na prefeitura na manhã dessa sexta-feira, Feriado de Tiradentes, com vários secretários e assessores técnicos. O encontro teve por objetivo avaliar o quadro econômico e financeiro da administração municipal e também fazer avaliação das consequências das fortes chuvas que atingiram a Capital nas últimas 48 horas, causando danos na infraestrutura urbana em várias regiões da cidade.

A reunião durou 3 horas e, na ocasião, foi apresentado, pelo secretário de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, um detalhado relatório do quadro financeiro do município, que, no último mês de março, apresentou um déficit de R$ 34 milhões.

De acordo com os estudos, os desajustes das contas públicas estão se acentuando desde 2014. O pagamento do salário dos servidores, por exemplo, só foi possível por meio do endividamento feito com atrasos de pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. “Chegará um momento em que as finanças ficarão insustentáveis”, avaliou Pedrossian Neto.

No final do ano passado, a dívida de curto prazo do município chegou a R$ 366 milhões, sinalizando que, na permanência desse quadro, com déficits crescentes, haverá riscos de manutenção do atual calendário de pagamento dos salários, além de fornecedores dos setores como educação e saúde.

Para enfrentar o problema o prefeito pretende fazer nos próximos dias uma rodada de discussões com os secretários, entidades sindicais e Câmara Municipal para decidir medidas de curto, médio e longo prazos para garantir a saúde financeira da administração municipal.

“Estamos vivendo uma crise de proporções inimagináveis, por isso temos que nos adequar, para não prejudicar a população”, afirmou o prefeito.

Durante este fim de semana Marquinhos vai manter a agenda de análise dos números da prefeitura, convocando secretários para avaliações pormenorizadas dos dados.

“Não temos decisões tomadas, mas estamos debatendo com o nosso corpo técnico e político para fazer aquilo que salvaguarde nossa gestão para o bem coletivo e que cheguemos a 2018 preparados para a retomada do crescimento do País”, salientou Marquinhos.

Participaram da reunião os secretários de Governo, Antônio Lacerda, de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, de Saúde, Marcelo Vilela, de Educação, Ilza Mateus, da Segurança, Valério Azambuja, de Administração, Maria da Graça, da Agetran, Janine de Lima, da Emha, Enéas Carvalho, além de técnicos de assessoramento de vários órgãos de gestão.

