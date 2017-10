Prefeito reúne bancada federal para agradecer emendas para Campo Grande

Reunião foi para agradecer pelas emendas coletivas e individuais que foram repassadas para Campo Grande por meio do empenho dos parlamentares neste ano de 2017 - Divulgação

O prefeito Marquinhos Trad, acompanhado da gestora do FAC, e primeira-dama, Tatiana Trad, da vice-prefeita Adriane Lopes e dos secretários municipais, se reuniu com a bancada federal nesta sexta-feira (27) para agradecer pelas emendas coletivas e individuais que foram repassadas para Campo Grande por meio do empenho dos parlamentares neste ano de 2017.

“Em nome do Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Lacerda, agradeço a presença dos parlamentares e dos secretários municipais. Eu e a vice-prefeita Adriane Lopes fizemos um programa de governo, e estamos cumprindo rapidamente os compromissos. Até o final da gestão pretendemos cumprir todos os nossos compromissos. Fui vereador e deputado estadual, e nunca tive uma reunião dessas. Se não fosse a bancada federal e do Senado, não teríamos conquistado todas essas emendas”, disse o prefeito.

“Quero destacar o apoio do senador Moka, que nos ajudou a manter aberta a Casa da Mulher Brasileira. E o senador Pedro Chaves por deixar o seu gabinete em Brasília a nossa disposição, no qual juntos trabalhamos para liberação do recurso do BID, na ordem de U$ 56 milhões para revitalização do Centro de Campo Grande”, frisou Marquinhos.

O Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Antônio Lacerda, que tem mantido contato com a bancada federal, considerou o encontro produtivo.

“Para o próximo ano pretendemos trazer para Campo Grande mais recursos. Entre esses recursos temos duas emendas de R$ 100 milhões para revitalização do Bairro Noroeste e outra no mesmo montante para a Avenida Heráclito de Figueiredo”, destacou Lacerda.

A deputada federal Teresa Cristina disse que tem a satisfação de buscar emendas para Campo Grande, e para o Estado de Mato Grosso do Sul. “Estamos trabalhando para a Capital e todos podem contar com nosso gabinete em Brasília para ajudar nos trâmites das emendas”, declarou

O deputado federal Dagoberto Nogueira elogiou a equipe de trabalho do prefeito Marquinhos Trad e reforçou que está buscando novas emendas para investir em Campo Grande.

“Em nossa última emenda, fizemos um ato com o prefeito e repassamos R$ 510 mil, para as entidades de Campo Grande. Estes recursos permitem que as entidades trabalhem e cumpram o papel importante que fazem pela população. Vamos trabalhar mais no próximo ano e trazer mais recursos para a Capital”.

O deputado federal Carlos Marun parabenizou o prefeito Marquinhos pelo dialogo que tem mantido com as bancadas. “Campo Grande voltou para o desenvolvimento e todos podem contar com a gente. Com certeza vamos contribuir para esta retomada de trabalho. Campo Grande tem um bom prefeito e uma boa equipe de trabalho”, disse o deputado federal.

Para o senador Pedro Chaves, uma dos grandes investimentos para Campo Grande será a revitalização do Centro de Campo Grande, que inclui a Rua de Julho.

“O Centro de Campo Grande será transformado num grande Shopping e será um dos pontos atrativos para os turistas. Conseguimos emendas no valor de R$ 550 mil para investimentos nos esportes e R$ 1 milhão para a Santa Casa e mais R$ 1 milhão para aquisição de equipamentos para o Hospital do Câncer”, finalizou Pedro Chaves.