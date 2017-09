Prefeito recebe em seu gabinete voluntários do projeto Patinhas Solidárias

O prefeito Marquinhos Trad recebeu nesta sexta-feira (1º) em seu gabinete voluntários do projeto Patinhas Solidárias, que há mais de um ano conquistam sorrisos através do amor de seus animais de estimação e iluminam o dia de pessoas que se encontram em hospitais, creches e asilos, por meio da cão terapia.

A idealizadora do projeto, a arquiteta Gycelda Ajala, explica que pesquisas comprovaram que o contato dos seres humanos com animais de estimação, como os cães, torna as pessoas mais felizes.

“Neste sentido surgiu a cão terapia, pensando em levar essa energia e esse amor espontâneo àqueles que muitas vezes se encontram sozinhos, como idosos, pessoas doentes com depressão por exemplo, e também as crianças. Existem relatos de pessoas que estavam internadas por tentativa de suicídio e que ao receberem essa energia e interatividade com os cães passaram dias sem precisar do medicamento. Fazemos isso por amor”, relata a voluntária.

O grupo realiza ações para arrecadar brinquedos que são doados para entidades assistenciais. No próximo dia 15 de outubro haverá ação no bairro Nova Lima. Quem quiser participar ou obter mais informações sobre o projeto pode acessar a página https://www.facebook.com/PatinhasSolidariasCG/ ou ligar no telefone 67 99218-1630.

Sobre o projeto

Criado em julho do ano passado, o projeto Patinhas Solidárias não é ligado a ONGs ou outras entidades, sendo os próprios donos dos cães quem dirigem e organizam as visitas a abrigos, asilos e hospitais, onde passam algumas horas em contato com pessoas desconhecidas que, por algum motivo, precisam de uma razão especial para voltar a sorrir.

Os 40 animais e 35 donos cadastrados no projeto se revezam para essas visitas – que têm eficácia como método terapêutico e são chamadas de cinoterapia.

Gycelda informa que cães de todos os portes e raças podem participar do “Patinhas Solidárias”. “Nós pedimos apenas para que o dono do cão nos apresente uma avaliação técnica de comportamento e que o animal esteja saudável e vacinado para não oferecer riscos”, explica.

