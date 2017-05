Prefeito prestigia feira de Orgânicos realizada no Shopping Bosque dos Ipês

Os produtos orgânicos, pães produzidos nas panificadoras dos Assentamentos, produtos do Broto Frutos e artesanatos passaram a ser comercializados na Feirinha de Orgânicos no Shopping Bosque dos Ipês.

O prefeito Marquinhos Trad, acompanhado do Secretario Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc), Luiz Fernando Buainain prestigiou o evento na tarde deste sábado (13).

“Este gesto da direção do Shopping Bosque dos Ipês mostra que ninguém consegue administrar uma cidade sem parceria. A cidade é de todos e atitudes como esta deve ser elogiada. Estamos fazendo uma gestão para deixar o sucesso e o legado para os próximos 20 anos. Agradeço a todos pela parceria”, frisou Marquinhos.

Para o titular da Sedesc, Luiz Fernando Buainain, o estimulo ao consumo dos produtos orgânicos e, consequentemente, o apoio a agricultura familiar. “Esta é uma boa oportunidade de conhecer os produtos e prestigiar o trabalho dos agricultores e também a produção de artesanatos”, avaliou.

Nas barracas de orgânicos serão comercializados alface, rúcula, tomate, almeirão e outros produtos de hortaliças. Da agricultura familiar serão disponibilizados aos consumidores o mel, produtos do Broto Fruto, com produtos da culinária do Cerrado e pães produzidos na panificadora dos assentamentos.

“O Shopping dos Ipês está sendo parceiro. Eu nunca vi um Shopping se preocupar com o agronegócio, artesanato e abrir o espaço para exposição e comércio desses produtos”, comentou a presidente da Associação de Microempreendedores Individuais de Mato Grosso do Sul, Bia Barros.

O gerente de operações do Shopping Bosque dos Ipês destacou a parceria com a Prefeitura da Capital. “Nesses 22 anos de carreira é a primeira vez que vejo uma parceria dessa. Todos estão de parabéns por realizar esta feira”.

A feira será realizada aos sábados, a partir das 15 horas, no corredor do Fácil, e conta com a parceria da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e do Shopping Bosque dos Ipês, que cedeu o espaço.

