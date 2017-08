Prefeito prestigia entrega de honrarias a 84 personalidades pelo aniversário de Campo Grande

O prefeito Marquinhos Trad participou na noite dessa quarta-feira (23) da solenidade especial de entrega dos títulos de Cidadão Campo-Grandense, Cidadão Benemérito e medalhas do Mérito Legislativo, que tradicionalmente no mês de aniversário da Capital é realizado pela Câmara Municipal.

O evento, que aconteceu no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, condecorou 84 personalidades em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade campo-grandense.

Entre os homenageados estão os secretários municipais Antônio Cézar Lacerda Alvez (Segov), Maria das Graças Macedo (Seges), José Mário Antunes da Silva (SAS) e o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Garcia Cardoso.

“Neste mês em que a nossa cidade morena completa 118 anos de história, Campo Grande recebe esses homens e mulheres, que deram o melhor de si para ajudar a construir essa cidade e que agora passam a ser verdadeiros filhos de Campo Grande. Temos orgulho dessas pessoas, que escolherem a nossa Capital para viver e ajudar a desenvolver”, destacou Marquinhos.

Todo o mês de agosto é dedicado ao Aniversário de Campo Grande. A Prefeitura divulga diariamente as agendas em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O calendário inclui lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação no endereço www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias

