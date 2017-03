Prefeito participa de lançamento do selo de 100 anos da Santa Casa

O prefeito Marquinhos Trad, a convite do presidente da Associação Beneficente de Campo Grande (Santa Casa), Esacheu Nascimento participou, na manhã desta sexta-feira (31), da cerimônia de lançamento do Selo alusivo dos Correios em homenagem ao centenário da instituição e do lançamento da Revista Bem Santa Casa.

Para o prefeito Marquinhos Trad, o Selo dos Correios de 100 anos é uma homenagem justa para a Santa Casa de Campo Grande. “É uma entidade que é o coração da Saúde da Capital e do Estado de Mato Grosso do Sul. É o maior complexo hospitalar de nosso estado e a terceira do país em resolutividade”.

O presidente da ABCG, Esacheu Nascimento destacou que a finalidade do lançamento do Selo dos Correios aos 100 anos da Santa Casa, cuja finalidade de divulgar a maior instituição hospitalar de Mato Grosso do Sul. “Tudo começou no dia 17 de agosto de 1917, no qual as pessoas se reuniram para arrecadar recursos e construir o primeiro prédio para atendimento hospitalar. Na década de 70 foi construído do novo prédio que atende até hoje a população de Campo Grande e do interior do MS. A Santa Casa atende 24 horas por dia a população, e cuida de todos aqueles que precisam dos cuidados da saúde”.

O lançamento da Revista Bem Santa Casa que será editada trimestralmente, com assuntos das atividades da instituição e servirá como fonte de receita para a ABCG.

A Santa Casa atende por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e particulares, possui 24 conselheiros e seis diretores.

Veja Também

Comentários