Tema da Semana Nacional do Trânsito é Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito

O prefeito Marquinhos Trad acompanhado do diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno iniciou a semana participando da abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito, cujo, o tema: Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito.

Durante o evento, realizado no Teatro Glauce Rocha, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abriu a Semana Nacional do Trânsito 2017 com o 8º Fetran-Teatro no MS, com Peças Teatrais Estudantis, resultado de uma grande seletiva de 180 peças, de 130 escolas, de 29 municípios do Mato Grosso do Sul.

O prefeito Marquinhos Trad ao discursar, no Teatro Glauce Rocha enfatizou que a decisão faz a diferença e a atitude é muito mais do que a decisão. “Está situação deve ser aplicada quando nós saímos de casa e dirigir no trânsito. Nem todos cumprem as regras do trânsito, daí, vemos os acidentes que causam prejuízos materiais e perdas de vida. Senão ainda aquelas pessoas que ficam acamadas sem possibilidade de locomoção. Este evento é muito importante porque estimula as crianças e jovens a obedecer as regras do trânsito. Professores e educadores do Trânsito estão de parabéns por esta iniciativa. Por meio do Teatro as mensagens de segurança no trânsito são mais absolvidas pelas crianças e vidas são preservadas”, disse Marquinhos.

Para o diretor-presidente do Detran, Roberto Hashioka começar a semana falando de prevenção de acidentes e vendo a final do Fetran, não tem coisa melhor para as autoridades que trabalham diretamente com o trânsito.

“O Fetran tem dado a parcela importante na educação para o trânsito. Queremos agradecer a PRF por esta iniciativa. Muitas pessoas perdem suas vidas no trânsito brasileiro e milhares de pessoas ficam sequeladas. O motivo que nos trouxe aqui é para que todos obedeçam as leis do trânsito”, frisou Roberto.

O Inspetor e superintendente da PRF, Luiz Alexandre Gomes Silva disse que todos os anos são realizadas campanhas para preservar vida no trânsito e todas as autoridades estão envolvidas, entre elas, federal, estadual e municipal.

“Com este trabalho que envolve crianças de diversas escolas do estado e da capital, nos apostamos na mudança do cenário para melhor da segurança do trânsito, que tem contabilizado um ritmo alarmante de mortes e acidentes. Está situação será revertida com apoio de todas as autoridades no trânsito e conscientização da população”, comentou.

A chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta, alerta para a velocidade no trânsito de Campo Grande que é de 50 km e dá as dicas de não usar o celular ao dirigir, passar no sinal verde para preservar vidas.

“Por incrível que pareça o grande problema detectado pelas autoridades do trânsito e a falta de habilitação e também o consumo de bebida alcoólica somada a velocidade. E com relação ao Fetran as crianças serão avaliadas na questão deles serem atores amadores, desenvoltura e o texto. O importante não é a premiação especifica só nesta semana, mas as crianças estão envolvidas desde o inicio do ano com as inscrições. Eles conversam com a família com a comunidade escolar e vão aprendendo e ensinando mais sobre o trânsito. O que agente espera não é colher no futuro os condutores, mas sim hoje, porque eles são pedestres e são atores reais, na vida do trânsito”, comenta Ivanise.

O diretor-presidente da Agetran lembra que a semana nacional do trânsito é prevista dentro do código de trânsito. Então, todos os anos têm esta semana que é comemorada nos municípios no Brasil inteiro.

“É um momento muito importante para chamar toda a sociedade para compor neste luta diária de preservação de vidas no trânsito. O próprio tema já diz, Minha Escolha Faz a Diferença, e faz mesmo. Nós escolhemos tudo em nossa vida, andar e alta velocidade, beber e depois dirigir, atravessar a rua fora da faixa. Esta é uma campanha muita grande, aliada com o maio amarelo que foi muito boa e buscou diminuir os acidentes no trânsito e evitar as mortes nas estradas e dentro das cidades”, finaliza Janine.

