Prefeito participa da inauguração da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

O prefeito Marquinhos Trad na noite desta sexta-feira (25) participou da inauguração da nova sede da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) O prédio está instalado na Rua 14 de Julho, 4715, no bairro São Francisco.

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras conta com um auditório para 240 pessoas, biblioteca com capacidade para armazenamento de quatro mil exemplares de livros e salas para equipes técnicas e administrativas para os 40 acadêmicos titulares da instituição.

Cerca de R$ 2 milhões de recursos estaduais foram utilizados na construção da nova sede da ASL.

A Academia de Letras e História de Campo Grande fundada no dia 30 de outubro de 1971 pelo escritor Ulisses Serra, que estava acompanhado dos escritores José Couto Viera Pontes e Germano Barros de Sousa. Em 1979, com a divisão do Estado, passou a se chamar Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL).

Com 45 anos de existência, a instituição literária já editou mais de 500 livros, pronunciou centenas de palestras através de seus acadêmicos nas mais diversas instituições de ensino e culturais de Mato Grosso do Sul. Oferece aos estudantes das escolas do município, do Estado e particulares um centro de pesquisas, envolvendo todos os livros históricos sul-mato-grossenses.

A entidade edita duas edições da Revista Literária do Estado de Mato Grosso do Sul com enfoque literário.

O evento contou com a presença do governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do senador Pedro Chaves e do ex-governador de Mato Grosso do Sul André Puccinelli.

