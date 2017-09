Prefeito participa da abertura da Conferência Estadual de Assistência Social

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad participou na manhã desta quarta-feira (20) da abertura da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social de Mato Grosso do Sul, que aconteceu na Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, em Campo Grande. O evento é organizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e pelo Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas/MS).

Na solenidade, Marquinhos falou da importância desse momento para discutir as prioridades das políticas públicas na assistência social. “Esse encontro não é fruto do acaso, mas o desdobramento de um amplo debate proposto por meio das conferências municipais, que nortearam as prioridades que serão discutidas aqui e, de onde sairão as diretrizes que inclusive vão nortear as administrações municipais neste que é um dos mais importantes setores envolvendo o coletivo”, destaca o prefeito.

O tema central da conferência: Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS, é colocado reafirmando o papel da Assistência Social como política garantidora de direitos e da urgente necessidade de dar visibilidade a esta contribuição para a sociedade brasileira, trazendo os usuários para o centro do debate, e do planejamento da Política de Assistência Social.

Os debates são organizados em quatro eixos e discutidos em Grupos de Trabalho (GTs), e para cada um dos eixos são apresentados a ementa, a argumentação e os desafios da realidade atual, apresentando os desafios e perspectivas do Plano Decenal (2016-2026), visando orientar a reflexão e o debate mais aproximado das demandas estaduais.

A realização da 12ª Confeas/MS foi precedida das Conferências Municipais de Assistência Social realizadas nos 79 Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, com efetivos debates e a eleição de delegados (as) titulares e suplentes, de forma paritária entre a representação governamental e a Sociedade Civil, de acordo com o porte.

A 12º Confeas/MS constitui-se em instância máxima de mobilização, participação social e deliberação e também será espaço para a eleição dos delegados para a 11ª Conferência Nacional de Assistência Social, que será realizada de 05 a 08 de dezembro deste ano, em Brasília (DF).

A solenidade contou com a participação do secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes da Silva.

