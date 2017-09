Prefeito Marquinhos Trad visita unidade do SESC no bairro Lageado

Na tarde desta sexta-feira (5), o prefeito Marquinhos Trad, acompanhado da Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande (Sectur), Nilde Brun visitou a unidade do SESC Lageado, no qual foi recebido pela diretora-geral, Regina Ferro.

Durante a visita, o prefeito Marquinhos Trad acompanhou a solenidade de assinatura do termo de compromisso entre o SESC e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, cuja finalidade prevê o atendimento de mais de 100 crianças, com técnicas de desenvolvimento da cultura e do esporte.

“É assim que constrói a cidadania, com apoio de todos e neste convênio entre o SESC e a PM podemos ver o trabalho de prevenção destinado às crianças. Este é um ato de grande valor. Por traz, de uma farda tem um grande ser humano, um policial militar. Este termo de cooperação é muito importante para as crianças do Lageado e região do Anhanduizinho”, frisou Marquinhos.

A diretora do SESC, Regina Ferro frisou que a missão é a socialização das crianças e proporcionar qualidade de vida para todas elas. “Este é um trabalho preventivo que estamos fazendo para que as crianças façam o futuro do amanhã, e participem ativamente do desenvolvimento da cidade com participação arte e cultura para formação de um bom profissional”, disse Regina.

A Unidade do SESC Lageado de vocação de cunho cultural. Proporciona o acesso da comunidade local aos cursos das linguagens culturais e apresenta novas perspectivas às crianças de uma das regiões mais vulneráveis de Campo Grande.

Os alunos do SESC Lageado têm entre 5 e 16 anos e integram os cursos na Unidade com aulas gratuitas de música (canto, coral, percussão e violão) e balé pelo PCG (Programa SESC de Comprometimento e Gratuidade).

O coronel QOPM Valdir Ribeiro Acosta – Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, ao assinar do termo de compromisso com o SESC, destacou o trabalho que o prefeito Marquinhos Trad tem feito por Campo Grande.

“Ontem mesmo tivemos um grande evento na Câmara Municipal de Campo Grande que demonstrou a parceria entre o governo e prefeitura. Hoje a PM faz 182 anos e a tarde fazemos este importante que é trabalho preventivo que visa dar dignidade às crianças. Participar de um evento como este que leva cultura para as crianças não tem preço”, finaliza o coronel.

