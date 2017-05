Prefeito Marquinhos Trad recebe homenagem do Projeto Rondon de MS

O prefeito Marquinhos Trad foi homenageado nesta sexta-feira (5) durante a Cerimônia em comemoração ao 152º aniversário do nascimento do sertanista Marechal Cândido Mariano Rondon, inspirador do Projeto Rondon. O evento foi realizado no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande.

“É com satisfação que recebo esta homenagem. Em nome do Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Rocha também estendo a minha homenagem a todos Rondonistas. Rondon tem uma história muito bonita. Sem tecnologia desbravou o Brasil. Não dá para imaginar nossa história sem Rondon que foi um homem brilhante e significa muito para nós”, disse Marquinhos.

A professora Marilena Dias Barreto dos Reis, da Associação Estadual dos Rondonistas Mato Grosso do Sul fez um breve relato da vida de Cândido Mariano da Silva Rondon. “Marechal Rondon entrou para a história como o pacificador. É o patrono das comunicações. Rondon cumpriu essa missão abrindo caminhos, desbravando terras, lançando linhas telegráficas, fazendo mapeamentos e estabelecendo relações com os índios. Nosso Projeto Rondonista mantém essa história viva. Neste dia fazemos homenagens às pessoas que participam ativamente da Associação Estadual dos Rondonistas de Mato Grosso do Sul”, disse Marilena.

O juiz aposentado Aleixo Paraguassu Netto, um dos participantes do evento ficou satisfeito com a homenagem. “Este evento resgata a história de Rondon que foi um grande exemplo que certamente toda nação brasileira deve ser orgulho dos seus serviços prestados para a nação”.

Entre os homenageados estavam a vereadora, enfermeira Cida do Amaral, o vereador veterinário Francisco, Dr. Loester de Oliveira, autoridades da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e Militares do Comando Militar do Oeste (CMO).

