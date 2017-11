Prefeito Marquinhos Trad recebe do CMDU minuta do Plano Diretor de Campo Grande

Integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), entregaram ao prefeito Marquinhos Trad a minuta de lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) de Campo Grande. O encontro aconteceu, na última terça-feira (31), no Gabinete do Prefeito, com a presença da diretora-presidente da Agência Municipal de Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, secretários municipais, conselheiros regionais e representantes de segmentos da sociedade civil.

A partir de agora, o documento será encaminhado pelo Executivo Municipal para análise da Procuradoria Geral do Município (PGM). A versão final da minuta do Projeto de Lei que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) de Campo Grande será encaminhada para a Câmara de Vereadores para os devidos trâmites.

A diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues destacou a importante contribuição do documento para que a cidade de Campo Grande possa ser melhor, mais justa, mais sustentável e democrática. “Terminamos uma longa jornada de trabalho que contou com apoio fundamental de diversos setores da administração municipal, servidores da Planurb, Semadur, membros do (CMDU), e a participação de entidades de classe e da população”, declarou.

Geraldo Barbosa, conselheiro do CMDU e membro da relatoria da minuta de revisão do documento, destacou que o documento é completo e inovador. “Acompanhamos o desenvolvimento do documento e aconselhamos questões importantes relativas ao planejamento e ordenamento territorial da capital numa visão macro de planejamento, seguindo os dispositivos que desenvolvem a cidade, seu perímetro urbano, proteção ambiental e do patrimônio histórico”, explicou.

Revisão

O documento teve início em 2016, pela Urbitec, empresa contratada para a revisão do Plano Diretor. Durante este ano, a Planurb, em parceria com a Fundação FAPEC e o Observatório de Arquitetura e Urbanismo da (UFMS) deu continuidade ao trabalho com reuniões técnicas e audiências públicas. Para a revisão do Plano Diretor, a metodologia adotada levou em conta a leitura coletiva da realidade do município

Ao receber o documento, o prefeito Marquinhos Trad agradeceu o empenho do CMDU, dos Conselhos Regionais e de todos os demais responsáveis pela execução do processo de revisão do Plano Diretor que teve expressiva participação da sociedade e da população campo-grandense. O prefeito destacou a importância desse documento lembrando a construção democrática como melhor opção para edificação de políticas pautadas na justiça social. “Um Plano Diretor deve sempre envolver todos os segmentos da cidade, pois são as pessoas que conhecem as realidades locais e são elas que podem expressar suas principais necessidades”, pontuou o prefeito.

Participação

O representante da UFMS no processo de construção do Plano Diretor, o arquiteto e urbanista, Ângelo Arruda, explicou que o documento é inovador em diversos aspectos, pois planeja a política de desenvolvimento e de expansão urbana para os próximos 30 anos. “O Plano recebeu mais de cinco mil sugestões de pessoas dos mais variados segmentos da sociedade. Os trabalhos tiveram inicio com quatro mapas e hoje entregamos um plano que é resultado de mais de cinco mil participações e sugestões, com mais de 140 artigos e a maior quantidade de mapas dentre os planos diretores das demais capitais brasileiras”, afirmou Arruda.