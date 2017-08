Prefeito Marquinhos Trad inaugura daqui a pouco novo centro de treinamento esportivo

A partir deste domingo (13) os campo-grandenses terão um novo Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte). O espaço, que abrigará as modalidades voleibol, basquetebol, lutas e esportes aquáticos, será utilizado com projetos de iniciação esportiva e formação de atletas. A inauguração faz parte da programação do aniversário da cidade.

O novo equipamento de esporte e lazer será implantado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), dia 13 de agosto, a partir das 9h30 e ampliará aos campo-grandenses o acesso à prática esportiva, além de possibilitar a realização de competições regionais e nacionais.

“O Cemte é composto por ginásio poliesportivo, parque aquático, quadra externa e academia. Será um espaço de esporte e lazer, com foco na iniciação e no rendimento esportivo. Este será o nosso 12º equipamento de esporte e lazer, onde o campo-grandense poderá treinar e aperfeiçoar suas habilidades para representar o município em competições nacionais”, destacou Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp.

O Centro de Treinamento contará com a supervisão técnica da Funesp e das Federações envolvidas, o que para o Presidente da Federação de Basquetebol de Mato Grosso do Sul, Eduardo Marques, vai garantir o desenvolvimento dos atletas de Campo Grande. “Estávamos carentes de um espaço para treinar. Agora teremos condições de competir de igual para igual com atletas de nível nacional, além de ser mais um espaço com atividades orientadas de forma gratuita para a população”, avaliou Eduardo.

Sobre o Projeto

No complexo esportivo serão desenvolvidas atividades onde os atletas possam se aperfeiçoar e estar no mesmo nível técnico de atletas profissionais. Para isso, a Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul desenvolverá treinos com a equipe de Campo Grande AVP, entre outras para o fomento do desenvolvimento profissional na Capital.

Já a Federação de Basquete de MS, que levou a quadra oficial de Basquetebol para o Cemte, treinará com as equipes NKB. Ainda no ginásio as atividades de karatê e judô iniciarão com escolinhas de base na busca de novos talentos.

No parque aquático, além das oficinas, duas equipes da seleção de natação de Campo Grande treinarão com objetivo de competição: AABB e Pé de Pato. Além disso, o espaço abrigará a academia de musculação que atenderá os atletas e também a Guarda Municipal.

Serviço

A inauguração faz parte da programação de aniversário de Campo Grande e será realizada dia 13 de agosto às 9h30. O Cemte está localizado na Rua Tropeiro esquina com a Rua Estefânia, no Carandá Bosque.

