Prefeito Marquinhos Trad empossa novos conselheiros do Comsan

Com a missão de auxiliar o Executivo Municipal na execução do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, os novos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsan) tomaram posse nesta terça-feira (28), em ato oficial com a presença do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad.

Essas 27 pessoas estarão à frente da entidade por um período de dois anos, a contar da data de publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Durante o ato de posse, o prefeito reforçou a importância dos conselheiros, que no caso da Comsan, asseguram que o alimento chegue com mais segurança às pessoas. “Quando assumimos a gestão eram poucos nutricionistas para cuidar de várias secretarias e outros locais e hoje, nós estamos conseguindo assegurar alimento às crianças, aos idosos e todo aquele que precisa e que ele seja de qualidade. Isso é cuidar da vida e do ser humano”, ressaltou o chefe do Executivo Municipal.

Representante do Conselho Regional de Nutricionistas, Fernanda Maciel Mendes da Costa, falou da grande responsabilidade assumida por esses conselheiros. “Campo Grande estar hoje dando esse passo de continuar com a ação desse conselho é algo muito diferenciado, então a gente agradecer e parabenizar o prefeito e Marquinhos Trad porque tivemos algumas dificuldades nas gestões anteriores. Nosso papel não é somente garantir o alimento às pessoas, mas garantir que ele seja de qualidade, como ele é preparado e estamos todos comprometidos com essa causa”, disse.

Composto por membros titulares e suplentes com representantes da Sociedade Civil e de representantes Governamentais, o Comsan é vinculado à SAS. Os profissionais serão designados para trabalhar em secretarias como a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e entidades não governamentais como a Associação de Apoio à População em Situação de rua São Francisco de Assis (APSF) e Associação Beneficente dos Renais Crônicos (Abrec).