Prefeito Marquinhos Trad abre no domingo a 10ª edição da Feira da Indústria de Calçados

O prefeito já confirmou presença na cerimônia de abertura - Foto: Divulgação/Assessoria

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, abre, neste domingo (26), às 9h30, no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, a 10ª Feicc-MS (Feira de Calçados, Couros e Acessórios de Mato Grosso do Sul), que é realizada pelo Sindical/MS (Sindicato das Indústrias de Calçados de Mato Grosso do Sul) e pelos empresários Alan Augusto Brilhador, Francisco de Sales Garcia Borges, Reinaldo de Oliveira Ney, André Arruda e Marcelo de Oliveira Adão.

Com projeção de movimentar algo entorno de R$ 16 milhões nos três dias do evento, ou seja, 3% maior que os R$ 15,6 milhões da edição passada, a Feira é voltada exclusivamente para os lojistas de calçados, couros e de acessórios do Estado e será realizado sempre das 8 às 19 horas com entrada franca. De acordo com o presidente do Sindical/MS, João Batista de Camargo Filho, o prefeito já confirmou presença na cerimônia de abertura.

A Feicc-MS tem previsão de atrair mais de 250 lojistas dos 79 municípios sul-mato-grossenses ao Centro de Convenções e Exposições Albano Franco. Para comemorar as dez primeiras edições, os organizadores da Feira vão sortear uma motocicleta Honda, zero quilômetro, entre os lojistas visitantes, bem como disponibilizar uma série de atrativos, como preços com descontos e mais prazos para pagamento. A exemplo das edições anteriores, os lojistas das cidades do interior terão direito a uma diária em hotel da Capital por conta do Sebrae/MS e do Sindical/MS.

Segundo o presidente do Sindical/MS, João Batista de Camargo Filho, além do sorteio de uma motocicleta nova entre os lojistas visitantes, os representantes comerciais das principais marcas nacionais de calçados vão oferecer prazos diferenciados para o pagamento das novas coleções. “Algumas marcas vão oferecer até 120 dias para o início do pagamento, ou seja, até quatro meses, enquanto outras marcas vão dar descontos especiais no valor dos calçados e acessórios”, revelou.

João Batista de Camargo Filho informa que a 10ª Feicc terá 50 expositores apresentando e comercializando novidades e tendências da moda calçadista, bolsas e acessórios de couro de mais de 175 marcas. Ele reforça também que, focada no lançamento da coleção outono-inverno 2020, essa edição do evento tem os patrocínios da Marfil Móveis, VitLog Transportes e Café 3 Corações e apoio da Fiems, Senai, Sebrae/MS, Governo do Estado, Prefeitura de Campo Grande, Mega Stands e Berthô Brasil.

Ainda de acordo com o presidente do Sindical/MS, a realização da 10ª edição é resultado do sucesso das nove primeiras edições. “Mais uma vez vamos realizar a Feira no Albano Franco, que já é um espaço conhecido pelos empresários de todo o Estado e, além de ser bem mais amplo e agradável, tem toda a infraestrutura necessária para receber os lojistas visitantes, bem como os expositores”, afirmou.

Serviço - Os lojistas interessados em participar podem obter mais informações pelo email sindicalms@fiems.com.br ou pelos telefones (67) 3324-1963 (Bárbara) (67) 99654-4793 (Camargo)