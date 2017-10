Prefeito Mário Valério entrega casas de projeto de habitação rural em Caarapó

Com o objetivo de reduzir o êxodo rural e proporcionar mais qualidade de vida, moradia e dignidade aos cidadãos de menor poder aquisitivo - Divulgação

O prefeito de Caarapó, Mário Valério (PR), entregou na última sexta-feira (27) 12 unidades do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) construídas no município. A ação beneficia famílias do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com o objetivo de reduzir o êxodo rural e proporcionar mais qualidade de vida, moradia e dignidade aos cidadãos de menor poder aquisitivo.

Para executar o programa em Caarapó, foram firmadas parcerias com o governo federal, por meio da Caixa Econômica, governo do Estado (Secretaria de Habitação), Federação e Cooperativa da Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul (FAF/Coophaf), Sindicato Rural de Caarapó e Agência de Desenvolvimento Agrário (Agraer). Foram aplicados no projeto R$ 485,4 mil, entre recursos federais, estaduais e municipais.

Em discurso, o prefeito Mário Valério afirmou que o homem do campo, especialmente o agricultor familiar, merece o olhar especial do Poder Público. “A nossa administração tem feito um atendimento direcionado à zona rural, beneficiando os produtores com a oferta de estradas de qualidade, de modo a facilitar o escoamento da sua produção”, destacou. Em relação ao programa de moradia para a zona rural, o prefeito de Caarapó disse que outra etapa do PNHR deverá ser iniciada em breve, com a construção de outras 22 unidades.

A solenidade de entrega das casas do PNHR foi prestigiada pelo deputado estadual João Grandão (PT), vice-prefeito Martim Araújo (DEM), presidente da Câmara de Vereadores, André Nezzi (PDT), vereadores Gilberto Segóvia (PSDB), Gilsinho (PSDB), Pipoca (DEM), Bagaceira (PDT) e Marinalva (DEM), secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Márcio Barbosa Rodrigues, presidente da Cooperativa de Agricultura Familiar (Coophaf), Aparecido Falconery, assistente social da Coophaf, Isabel Meneguni, presidente da Federação de Agricultura Familiar, Paulo César Faria, coordenador regional do governo do Estado, Inácio Espíndola, gerente da agência da CEF de Caarapó, Carlo Fabrício Florindo, Henrique Minoru Iwahata e Roberto Nakayama, representando a Agraer, além de beneficiários do PNHR e convidados.