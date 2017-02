Prefeito incentiva jovens durante aula inaugural para primeiro emprego

O prefeito Marquinhos Trad, acompanhado do subsecretário Municipal de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira, esteve na tarde desta segunda-feira (20.02) na Sede da Associação Comercial de Campo Grande, onde abriu oficialmente a aula para jovens de 15 anos que almejam entrar no mercado de trabalho.

O curso tem como tema a atualização de conhecimentos para conquista do primeiro emprego. Na abertura oficial da aula inaugural, o prefeito Marquinhos Trad incentivou os alunos a se esforçarem o máximo possível para sair do curso com muitas informações, que possibilitem entrar no mercado de trabalho.

“Na atual situação que vivemos, é necessário que se aprenda além do básico. Campo Grande precisa da mão de obra qualificada e esta é uma boa oportunidade para os adolescentes. Queremos que os jovens saiam daqui com condições de dar mais coisas às suas famílias do que receberam. Tudo que fazemos depende da nossa força de vontade. Se levarem a sério, muitos que estão aqui poderão aproveitar no futuro o que aprenderam neste curso. Quero que vocês valorizem os conselhos do pai e da mãe, que são muitos valiosos. Agradeço a presença de todos e vamos recuperar o tempo perdido em Campo Grande, com mais empregos e oportunidades”, declarou.

A psicóloga Patrícia Gabriela Magalhães fez uma síntese do que será apresentado no curso para os jovens. “Aqui eles vão aprender como se comportar numa entrevista de emprego, orientação vocacional especifica para os jovens que querem entrar no mercado de trabalho, dinâmica entre grupos e simulação de entrevista de emprego entre eles. Com este curso eles vão ter a base para entrar no mercado de trabalho”, pontuou Patrícia.

O subsecretário Municipal de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira ficou satisfeito com o chamamento dos jovens para o curso, que superou o esperado. “Nossa expectativa era para 100 jovens e este número ultrapassou 300 e vamos dividir em três turmas. Isso é muito bom, porque mostra que eles estão interessados em aprender mais e se tornarem bons profissionais”, destacou.

A estudante Bruna Moraes, 16 anos, enxergou no curso a oportunidade de se qualificar e entrar no mercado de trabalho. “O curso é gratuito e esta é uma boa oportunidade para a gente aprender e se qualificar, para conseguir o primeiro trabalho”, analisou.

O curso também chegou em boa hora para Márcio Vinicius, 15 anos. “Eu já estava pensando em aprender algo mais e para nós, jovens, é muito interessante desenvolver o conhecimento. Minha expectativa é aprender e entrar para o mercado de trabalho”, comentou.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciências e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, também fez questão de falar com os jovens. “Esta é uma oportunidade impar e não deve ser desperdiçada. Sabemos que é difícil uma vaga no mercado de trabalho e, por isso, a prefeitura está oferecendo este curso”, disse o secretário, que desejou um bom curso para os jovens.

O secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Lacerda, destacou que a vida está cheia de oportunidade e que as pessoas só precisam querer. “Quero parabenizar o Maicon pela iniciativa e ao prefeito que se preocupa com os jovens. Façam bom proveito do curso e a Prefeitura está aqui é para ajudar a todos que se interessam por uma nova oportunidade”, finalizou.

