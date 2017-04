Prefeito faz balanço dos 100 dias e apresenta novos projetos para Capital

A prefeitura de Campo Grande completa neste 10 de abril, 100 dias do mandato do prefeito Marquinhos Trad. Na presença de lideranças comunitárias de todas as regiões da cidade, titulares do primeiro escalão e vereadores, o prefeito aproveitou a data para fazer a prestação de contas do que já foi feito até agora e apresentar novos projetos para a Capital.

A escolha das prioridades levou em conta um levantamento da situação em que a nova administração recebeu a prefeitura. Levantamento este realizado desde os primeiros dias de contato dos secretários, prefeito e vice-prefeita com a atual realidade da administração municipal.

Em seu pronunciamento, o chefe do Executivo afirmou que o governo municipal está conseguindo enfrentar todas as adversidades. Para o prefeito, a data de hoje serve para que o poder público e toda a sociedade façam uma reflexão dos rumos que a Capital está tomando.

“Foram 100 dias corridos e 69 dias úteis da nossa administração. Sem interromper o ritmo do nosso trabalho, acredito que seja importante que na data de hoje façamos uma reflexão sobre os avanços conquistados neste curto período, e também reconhecer a maneira a qual caminhamos para chegar até aqui”, observou.

Marquinhos Trad disse que a participação da sociedade foi um dos fatores responsáveis para que Campo Grande saísse do ponto de estagnação.

“Paz, harmonia e fé. Através dessas três palavras estamos caminhando e mantendo o foco na busca de restabelecer a confiança dos campo-grandenses. Já conseguimos resgatar a credibilidade de Campo Grande a nível federal, limpando o nome da Capital para conseguirmos a certidão que nos credencia para formalizar convênios com a União; também conquistamos a parceria do governo estadual, e é importante destacar que a sociedade tem contribuído bastante para que façamos uma gestão transparente e, acima de tudo, eficiente”, ponderou Marquinhos.

O prefeito detalhou as principais ações nestes 100 dias de governo, elencando todas as áreas. Na infraestrutura urbana, entre as principais ações realizadas até agora está o início das obras de requalificação viária para acabar com o congestionamento na rotatória da Via Parque; recapeamento de 12,11km nas avenidas Marechal Deodoro (4,92km) e Bandeirantes (3,87km) e das ruas Brilhante (2,75km) e Guia Lopes (0,57km).

Outras ações importantes e que foram colocadas como prioridade neste início de gestão foi a retomada do serviço de tapa-buracos, que até agora já conseguiu tapar mais de 85 mil buracos; manutenção de mais de 10 mil lâmpadas; revitalização de praças e parques; sinalização dos principais eixos viários e a publicação do edital de licitação das obras da Avenida Ernesto Geisel.

Na área da Saúde, a atual gestão municipal conseguiu viabilizar a entrega, logo nas primeiras semanas, de quatro novas viaturas para o Samu; reformou a UPA da Vila Almeida; fez a reposição de medicamentos nas Unidades de Saúde da Rede; garantiu o pagamento de repasses atrasados aos hospitais; além de aumentar em R$ 700 mil o repasse para o Hospital Universitário, por exemplo.

Já no setor de emprego e cidadania, a prefeitura já assegurou junto à concessionária que explora o serviço do transporte público municipal a aquisição de 91 novos ônibus, que serão entregues até o final de abril.

Também foram enviados para a Câmara 22 processos de abertura de empresas, com investimento de R$ 154 milhões, que vão gerar 780 empregos na Capital. Outros R$ 30 milhões em investimentos já foram aprovados no Codecon, assegurando a oferta de mais 212 empregos.

Na busca de contemplar as famílias com menor poder aquisitivo e conferir um mínimo de uniformidade nas tarifas cobradas dessa parcela da população, a nova administração de Campo Grande estuda meios para aumentar o número de beneficiados com a tarifa social de água e esgoto.

Para garantir o acesso da comunidade às ferramentas de tecnologia, foram implantados 14 telecentros (saladas equipadas com computadores para uso da população).

A nova gestão também garantiu o pagamento de repasses atrasados de 2016, de convênios e emendas às entidades cofinanciadas, que contribuem com o município e a sociedade, fazendo atendimento na área da assistência social. Ainda na assistência social, a prefeitura intensificou as abordagens aos moradores de rua.

Ainda na área da cidadania, outras ações que merecem ser lembradas são: implementação do projeto Mulher Atitude; patrulhamento reforçado no entorno de escolas e parques; assinatura do termo de cooperação técnica para capacitação de agentes e criação da Casa da Juventude, com emissão de carteira de trabalho, confecção de currículos, cursos e palestras.

Nos primeiros dias também se destacam o desenvolvimento de aplicativo de transporte público e o aplicativo Fala Campo Grande; atendimento a mais de 1,5 mil cidadãos na Semana do Consumidor; auditorias dos atos de pessoal, da merenda escolar e do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para construção do Jardim Ouro Verde.

Por fim, a designação de equipe móvel para captação de vagas junto às empresas; moralização e transparência do programa de inclusão profissional – Proinc; retorno das atividades de esporte e lazer nos parques e praças da capital, através do programa Vem pro Parque, e a convocação de 321 concursados.

Na Educação, a prefeitura já entregou uniformes a mais de 90 mil alunos; garantiu a merenda 15 dias antes do início do ano letivo aos 99 Ceinfs e 94 escolas; além de formar mais de 500 jovens em curso de capacitação profissional. Mas, não para por aqui. A atual gestão municipal já colocou em andamento projetos importantes que vão garantir o pleno desenvolvimento e retomada do progresso para Campo Grande.

Confira o que está por vir:

Conclusão dos Ceinfs Tijuca II, Centenário e Jardim Noroeste

Início da pavimentação asfáltica de ruas do bairro Nova Lima

Implantação de mais de 520 abrigos para o transporte coletivo

Regulamentação da Lei das feiras livres e dos food trucks

Emissão do alvará de construção em até 15 dias, através do programa “Aprove Fácil – Obra Legal”

Regularização de obras através do programa “Habite-se Legal”

Revitalização dos CRAS e instalação da nova sede da SAS

Nova Fiscal Legal – Informa o CPF e recebe ressarcimento do tributo, 10% do ISS devolvido para o consumidor

Instalação de mais 100 câmeras de videomonitoramento

Cursos profissionalizantes de corte costura, modelagem e informática básica para alunos com baixa renda

Projeto “Arte no Meu Bairro”

Mais de 1,5 mil unidades habitacionais em desenvolvimento, projeto e aprovação

Reabertura do ginásio Guanandizão

Revitalização dos parques Ayrton Senna, Jacques da Luz, Sóter e Tarsila do Amaral

Contratação dos projetos e das obras para conclusão do Centro Municipal de Belas Artes

Contratação das obras para conclusão do Terminal Intermodal de Cargas

Recapeamento de ruas e avenidas, em convênio com o Governo do Estado, no valor de R$ 30 milhões

Criação da sede e início do atendimento direto ao consumidor no Procon Municipal

Projeto Grandes Eventos – Noite da Seresta, comemoração dos 40 anos de Campo Grande Capital, Arraial de Santo Antônio, comemoração do aniversário de Campo Grande e projeto Natal

