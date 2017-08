Prefeito entrega certificados de qualificação para moradores do bairro Mário Covas

Como forma de buscar a qualificação profissional, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal do Trabalho (Funsat), e Secretaria Municipal do Desenvolvimento Economia e de Ciência e Tecnologia (Sedesc), promoveu o curso de costura. Nesta segunda-feira (14), o prefeito Marquinhos Trad, acompanhado do titular da Sedesc, Luiz Fernando Buainain, e do diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, fez a entrega dos certificados.

Para o prefeito Marquinhos Trad, o curso teve o objetivo de qualificar os trabalhadores promovendo, o acesso da população aos postos de empregos, e ao mesmo tempo oferecer às empresas esses profissionais qualificados, tornando a Capital cada vez mais atrativa às iniciativas empreendedoras.

“Quero agradecer a professora Roseli pela paciência com as alunas. Como disse algumas alunas, a professora Roseli teve paciência e tirou as dúvidas quantas vezes foi preciso. Tenho certeza que as alunas capacitadas terão um renda extra. Em nossa administração vai ser assim: vamos dar oportunidades para todas as pessoas”, frisou.

O titular da Sedesc, Luiz Fernando Buainain, colocou a Incubadora Mário Covas à disposição dos moradores. “Este local foi construído para isso mesmo, para realização de cursos e capacitação da população. Quem sabe daqui desses formandos alguns possam se transformar em Micro Empreendedor Individual e garantir renda para suas famílias”, declarou.

A aluna Sandra Siqueira Nascimento falou em nome das alunas e agradeceu a prefeito, Sedesc e Funsat pela realização do curso de costura. “Somos gratos pela qualidade do curso e pelo espaço que temos na Incubadora Mário Covas. Agradeço também a professora Roseli, pela paciência. Fizemos este curso sem perder a rotina de casa, o que foi muito importante para nós que também cuidamos de casa”, avaliou

A vice-prefeita Adriane Lopes classificou o dia de hoje como muito especial para a população do bairro Mário Covas. “Em sete meses de mandato do prefeito Marquinhos já estamos entregando certificados. Isso mostra nosso compromisso com a população. Esse é um resultado de trabalho em equipe, principalmente da Funsat e Sedesc”, analisou.

O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco também destacou a parceria com a Sedesc.

“Trabalhando junto nós podemos fazer muito para população. Agradeço a equipe da Incubadora Mário Covas pelo espaço e da mesma forma a Funsat está de portas abertas para todos. Qualificar e encaminhar para o mercado de trabalho é a vontade do prefeito Marquinhos e assim vamos trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população e os empresários que investirem em Campo Grande terão a opção da mão de obra para pronto-atendimento”, finalizou.

O evento contou com a presença da presidente dos Artesãos, Jane Arguello, e do gerente da Incubadora Mário Covas, Bruno Assis Rossato.

Veja Também

Comentários