Centro Municipal de Treinamento Esportivo é entregue à população

O Prefeito Marquinhos Trad Acompanhado o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, neste domingo (13) inaugurou o Centro Municipal de Treinamento Esportivo “Osmar Alves Coco”, que leva o nome do jogador de futebol Coquinho, no evento inserido no calendário oficial do Aniversário de Campo Grande.

Outro homenageado durante a inauguração do Centro Esportivo foi o comentarista esportivo Marcos Antônio Silvestre.

O prefeito Marquinhos Trad destaca que o Centro de Treinamento Esportivo abrigará as modalidades de voleibol, basquetebol, lutas e esportes aquáticos e também será utilizado com projetos de iniciação esportiva e formação de atletas.

“Todas as atividades realizada no Centro Esportivo terá a supervisão técnica da Funesp e das federações envolvidas. Este é um ginásio poliesportivo composto de parque aquático, quadra externa e academia. Tudo que estamos fazendo é para devolver o que Campo Grande perdeu nos últimos anos. Em nome da Nilde Brum estendo meus cumprimentos a todos os secretários presente ao evento”, disse o prefeito Marquinhos.

Serão parceiros nas atividades do centro esportivos as federações de judô, voleibol, lutas, desporto aquático, karatê basquetebol. No qual os representantes dessas federações assinaram o protocolo de intenções.

Os atletas Ruth do basquete, Janjão e Chuí deixaram marcas de suas mãos como incentivo aos atletas e futuros campeões.

O presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra agradeceu a presença do vereador e presidente da Câmara Municipal João Rocha, no qual agradeceu o apoio dos vereadores.

“Este local era um espaço totalmente inutilizado, com o aval do prefeito Marquinhos colocamos em funcionamento. Fizemos a parceria com as seis federações que entenderam a importância desse espaço que não é um sonho meu e do prefeito é um sonho de todos. Neste centro esportivo haverá projetos e iniciação esportiva para as comunidades e todos os atletas poderão utilizar o local. Nossa ideia que pertença a todos”, pontuou Rodrigo Terra.

O deputado Lídio Lopes destacou o programa de governo do prefeito Marquinhos Trad. “Eu não poderia de enaltecer os atletas que deixaram as marcas com suas mãos. Parabenizo o prefeito Marquinhos por ter o sentimento voltado ao esporte que entendeu a importância do esporte que está dentro do programa de governo. Parabéns prefeito por esta iniciativa e o legado que está deixando para Campo Grande em poucos dias de governo”.

Evento contou com a presença do deputado Herculano Borges, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador João Rocha; Chefe de Gabinete do Prefeito, (Gapre) Alex de Oliveira Gonçalves; Secretário Especial de Segurança e Defesa Social (Sesde), Valério Azambuja; Secretária Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Nilde Clara de Souza Benites Brum; Diretora-Presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues e dos funcionários da Fundação Municipal de Esportes.

Veja Também

Comentários