Prefeito entrega abrigos em pontos de ônibus e anuncia instalação de mais 500

Mais 100 pontos de espera de ônibus receberam cobertura em Campo Grande. A entrega oficial aconteceu nesta terça-feira (1º), na Rua Panambi Vera no bairro Tijuca, como parte da programação de aniversário de 118 anos da Capital. Os abrigos de ônibus atendem todas as sete regiões da cidade: Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussú, Lagoa, Prosa e Segredo.

O prefeito Marquinhos Trad aproveitou o ato para anunciar que está em fase de aprovação na Caixa a instalação de mais 500 coberturas, como parte do projeto do PAC da Mobilidade Urbana. “Para alguns são apenas abrigos, mas para muitos esses abrigos são instrumentos necessários para o dia a dia. Estamos cumprindo nosso plano de governo para facilitar a vida da população”, declarou.

Ao destacar que a atual gestão foi uma das únicas – com registro de apenas duas até então – da história da Capital a entregar coberturas de pontos de ônibus em uma quantidade significativa, o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno, falou do empenho da equipe da Agetran para atender as expectativas da sociedade.

“Estamos conseguindo vencer os obstáculos que são muitos neste período delicado em que a cidade enfrenta. Mas, essa entrega hoje demonstra que a nova gestão municipal mesmo com pouco recurso, mas com muito trabalho, está conseguindo reverter a crise e gradativamente vamos melhorar cada vez mais o transporte coletivo em nossa cidade”, disse Janine.

Fazendo coro às palavras do diretor da Agetran, o diretor do Consórcio Guaicurus, João Rezende, falou do empenho da nova administração municipal em atender os anseios da população. “O prefeito cumpre o que programou para a cidade, o que é mais uma demonstração de que as coisas têm solução. A crise pode ser atenuada com otimismo e vontade de trabalhar e isso nós estamos assistindo e participando por meio da parceria com o Consórcio Guaicurus nesta ação. Aos poucos veremos essa cidade novamente com a mesma qualidade de vida da qual sempre nos orgulhamos”, ressaltou.

Em nome da Câmara Municipal, o vereador João Rocha enalteceu a postura da nova administração em valorizar as parcerias. “Estamos sim em um momento importante que merece reconhecimento. A população começa a entender que o trabalho em harmonia é o que garante resultados. O prefeito hoje dá mais um passo dessa longa caminhada e o legislativo apóia e apoiará todas as ações para o desenvolvimento de Campo Grande, que merece ser bem tratada”, pontuou.

Quem também comemorou as novas coberturas nos pontos de ônibus foi a aposentada Margareth Anunciato. “Isso não é qualquer coisa, é muito importante. Quem não depende de ônibus não sabe o que é uma criança ou idoso debaixo de sol e de chuva esperando o ônibus. Isso aqui demonstra respeito e cuidado com o ser humano”, opinou.

O presidente do Conselho Regional do Lagoa, João Romero, concorda com Margareth e vai além. “Pontos de ônibus cobertos é um anseio da população e uma das prioridades. Essa administração está trabalhando com responsabilidade e já apresenta avanço. Os moradores da nossa região agora vão chegar ao ponto e encontrar abrigo e isso é dignidade”, avalia o líder comunitário.

Novidade

O prefeito Marquinhos Trad aproveitou o ato para anunciar que os usuários do transporte coletivo podem contar a partir de agora com o aplicativo QR Code. “É a tecnologia em favor dos usuários do transporte coletivo em Campo Grande. Essa tecnologia vem em favor de quem precisa do transporte público. Ela vai ajudar a organizar melhor o tempo e consequentemente a vida das pessoas”, disse.

A partir de agora será possível saber, no ponto de ônibus, quais as linhas de transporte coletivo municipal que passarão pelo local escolhido, além do horário de chegada de cada uma. O aplicativo oferece a relação de todas as linhas que passam pelos pontos de parada, além de horário previsto de chegada.

Os 100 pontos de ônibus entregues hoje já contam com o QR Code, que será estendido gradativamente para os 3,4 mil pontos existentes em Campo Grande.

O ato de entrega dos 100 abrigos dos pontos de espera de ônibus aconteceu em frente à Escola Municipal Nagen Jorge Saad e contou com a presença do secretários municipais Rudi Fiorese (Sisep), Maria Angélica Fontanari (SAS), Ilza Mateus (Semed), além dos vereadores Valdir Gomes, Enfermeira Cida e Pastor Jeremias.

