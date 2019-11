Prefeito entrega 14 motocicletas e carteira funcional para uso de armamento a efetivo da Guarda Civil Metropolitana

A Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande já conta com 80% de seu efetivo capacitado para utilizar armamento e, com isso, contribuir com a segurança da população. Esse índice foi atingido com os 100 guardas que nesta sexta-feira (1º) receberam das mãos do prefeito Marquinhos Trad as carteiras funcionais para utilizar armas. O ato, que serviu também para entrega de 14 motocicletas que irão ampliar as ações de patrulhamento preventivo nas sete regiões da cidade, aconteceu no Centro Municipal de Treinamento Esportivo, no Carandá Bosque.

Para o prefeito, o ato de hoje é resultado da otimização e melhor aplicação dos recursos municipais, que permitem à Prefeitura fazer investimentos em equipamentos que possam beneficiar a coletividade. “Otimizamos recursos, economizamos e estamos investindo, sempre de maneira resposável, principalmente nas áreas de maior prioridade, como a segurança pública. Com essas motocicletas a prefeitura garante melhor aparelhamento policial e segurança nas sete regiões urbanas de Campo Grande, que terão um patrulhamento mais eficiente”.

O secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja ressaltou o investimento da atual administração para melhorar a logística da Guarda. “Somente neste ano já investimos R$ 500 mil na parte de logística, incluindo essas 14 motocicletas, três viaturas Citroën, entre outros equipamentos. Até 15 de dezembro será entregue mais um lote de arma. Então hoje nós temos duas ações importantes acontecendo aqui, através das quais é a população que vai ganhar porque esse efetivo e as motocicletas serão distribuídas nas sete regiões da cidade”.

Em nome da OAB/MS, a presidente da Comissão de Segurança Pública, Claudia Paniago destacou os avanços da Guarda Civil nestes últimos três anos. “Com o passar dos anos a Guarda ganhou um papel estratégico e essencial na segurança pública. Tanto a capacitação e investimentos vêm preparar essa força, que somou à polícia Civil e Militar, para prestar um serviço de qualidade e de excelência para a segurança do cidadão. O prefeito e o secretário estão de parabéns porque eles estão numa crescente. Agora temos um plano de cargos e carreira da guarda”.

A Prefeitura conta agora com quase 900 guardas civis metropolitanos capacitados pelo curso de armamento e tiro para atuar na segurança pública da cidade, sendo que destes, 522 já estão habilitados para uso de arma letal. Ainda neste ano uma nova turma irá concluir o curso de armamento não letal, oferecido em parceria com a Polícia Federal, para utilização da pistola de condutividade elétrica.

Ao receber o seu certificado nesta sexta-feira, o GCM Jentilo, 29 anos, disse que o curso foi muito importante para o aperfeiçoamento de seu trabalho. “Trabalho nas ruas de Campo Grande há sete anos, sendo nove na Guarda Municipal, onde eu já utilizava armamento não letal. Aqui nós aprendemos novas técnicas e procedimentos de abordagem, bem como manuseio de arma letal. Isso com certeza nos torna mais preparado para o dia a dia. Acredito que tanto a população quanto os guardas civis vão ganhar, já que a população se sentirá mais protegida e a gente vai poder atuar e executar o nosso trabalho com maior segurança”.

Já a GCM Lara, 27 anos, falou da atuação das mulheres nas ações de segurança da cidade. “Ainda somos um número menor na instituição, porém, temos a mesma capacidade de atuar nas ruas. A minha participação no curso acaba incentivando outras mulheres a buscarem essa capacitação. Acredito que a mulher, em muitos casos, tem um jeito mais persuasivo durante uma abordagem, apenas através de uma conversa ou também a mulher em muitos casos consegue acalmar uma situação em que a pessoa abordada esteja exaltada, ou seja, temos capacidade física e emocional para lidar com todas as situações durante um patrulhamento nas ruas”.

A solenidade contou com a presença do diretor-presidente da Agepen Aud Chaves, do Chefe de Gabinete do Prefeito Alex Gonçalves, vereadores e representantes dos conselhos regionais de segurança pública.