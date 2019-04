Prefeito empossa suplentes e conselheiros de Desenvolvimento e Urbanização

O prefeito Marquinhos Trad deu posse aos novos 33 conselheiros titulares e respectivos suplentes do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização-CMDU,

Criado pelo decreto n. 5.484, em 9 de março de 1987, o CMDU busca a participação da sociedade civil nas discussões referentes à Política de Desenvolvimento do Município, debater, avaliar, propor e fiscalizar programas, projetos e as políticas de gestão do solo, habitação, saneamento ambiental, transporte e mobilidade urbana.

O prefeito Marquinhos Trad elogiou a composição técnica do Conselho e enfatizou sua confiança em suas deliberações.

“Quando foi para elaborar o Plano Diretor, eu disse que o que for enviando por todas essas mãos e cabeças que teceram a composição do plano vai ser para mim deliberativo. Não vai ser um conselho consultivo e, de tal sorte, que no dia em que nós entregamos e enviamos a Câmara Municipal, pode ter certeza que a maioria daqueles que tentaram fazer qualquer modificação não teria a mínima condição de sentar aqui e debater com vocês. Por isso que houve a retificação e eu assinei hoje”, disse Marquinhos.

Marquinhos ainda destacou aos novos Conselheiros que, independentemente de posições partidárias, coloquem os interesses da cidade acima de suas convicções políticas.

“E eu gostaria que ainda assim vocês dessem uma olhada no que foi retificado para saber se há a necessidade de judicializarmos alguns pontos, porque aqui não está em jogo partidos políticos, segmentos ou instituições. Aqui está em jogo a cidade de Campo Grande”, reforçou.

Para o representante dos Conselheiros, Arlindo Murilo Muniz, é fundamental a gestão participativa e escutar os diversos segmentos da sociedade em suas decisões.

“Temos aqui um dos melhores quadros de todas as instituições que compõe este conselho. Nossas decisões são bastante qualificadas, já que ouvimos os mais diversos segmentos e a população em si. E a decisão do prefeito quanto ao Plano Diretor demonstra a valorização da gestão participativa e transparente”, finalizou.