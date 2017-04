Prefeito empossa Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência

O prefeito Marquinhos Trad empossou na tarde desta quinta-feira (27) os conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Compd), para exercerem suas funções de conselheiros no exercício a partir de 19 de abril de 2017 a 19 de abril de 2019.

“A posse dos conselheiros reforça a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade campo-grandense. Para valorizar as pessoas com deficiência nós criamos a coordenadoria das pessoas com deficiência, no qual esta bem representada na Prefeitura”, disse o prefeito, que nominou todos os conselheiros empossados os governamentais e não-governamentais.

A conselheira governamental empossada, Eliene Rodrigues de Souza, reforçou que a posse dos conselheiros garante os direitos das pessoas com deficiência. “Esses conselheiros representam as pessoas com deficiência. Eles participarão nas decisões e lutarão pelos anseios das pessoas com deficiência”, analisou.

O Compd foi instituído pela lei. n. 3.3575, de 26 de novembro de 1998 e regulamentado pelo Decreto Municipal n.7.112, de 04 de maio de 1995, é um órgão consultivo e de assessoramento à Prefeitura Municipal de Campo Grande e tem por finalidade viabilizar a política de prevenção, atendimento e a integração social da pessoa com deficiência, observando a representatividade da administração pública, dos prestadores de serviços e da sociedade civil organizada.

O Conselho Municipal de apoio aos direitos da pessoa com deficiência Compd tem na sua composição treze membros titulares e igual número de suplentes, advindos dos representantes das organizações governamentais e não governamentais e inicia a sua 10º gestão, para o mandato de dois anos.

A nomeação e recondução dos conselheiros das pessoas com deficiência foi publicada no Diogrande 4.864 da quarta-feira, 19 de abril de 2017.

