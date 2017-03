Prefeito e vereadores visitam obras em Caarapó

Mário Valério e os onze vereadores - André Nezzi (PDT), presidente da Câmara, Luiz Macarrão (DEM), Odirlei Pipoca (DEM), Professor Pontinha (PT), Bagaceira (PDT), Marinalva (DEM), Gilberto Segóvia (PSDB), Alécio Martins (PSDB), Manezinho (DEM), Cido Santos (PSDB) e Gilson (PSDB) -, além de alguns secretários municipais, vistoriaram as obras de ampliação dos centros de Educação Infantil Dona China e Aristides Maciel da Silva; construção do CMEI da Comunidade São Jorge; ampliação do CMEI Júlio Ushigima (obras programadas); sede própria da banda de música municipal; pavimentação asfáltica de toda a Vila Nova; ampliação da Escola Municipal Rui Barbosa e do antigo Clube dos Trabalhadores (sede de projetos sociais); quadra poliesportiva do distrito de Cristalina; e centro de múltiplas atividades do distrito de Nova América.

O prefeito Mário Valério explicou que o Poder Executivo municipal tem conseguido apoio para importantes obras no município, através de parcerias com os governos estadual e federal. “As parcerias são muito importantes, pois, com a soma de forças, conseguimos resolver muitos problemas”, destacou, agradecendo o apoio dos parlamentares que viabilizam o carreamento de recursos, agindo como interlocutores junto ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e aos órgãos federais.

De acordo com Mário Valério, o apoio da Câmara de Vereadores às ações da administração municipal tem sido decisivo para o sucesso da gestão. “Cada um a seu modo, reivindicando ajuda do seu parlamentar e intermediando a viabilização de recursos, tem sido fundamental para que consigamos agir em benefício da nossa gente”, acrescentou o prefeito de Caarapó.

Para o presidente da Câmara de Vereadores, André Nezzi, os poderes Executivo e Legislativo, mesmo independentes, têm tido uma relação harmônica. “E isso tem gerado benefícios para a nossa população”, destacou.

Acompanharam o prefeito Mário Valério e os vereadores na visita os secretários Jorge Tadeu Lopes (Obras e Serviços Urbanos), Carolina Carvalho (Ação Social), Ieda Marran (Educação e Esportes) e Valberto Ferreira Costa (Saúde).

