Prefeito e diretoria da Fundação Cafu oficializam “Jogo do Bem” na Capital

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Fundação Cafu, oficializaram na tarde dessa quinta-feira (16), a realização do “Jogo do Bem”. Com objetivo de fomentar o esporte e promover ação social, o evento acontecerá no Estádio Jacques da Luz, no dia 20 de maio, às 10 horas. O ingresso será 1 kg de alimento não perecível.

Contando com a participação de estrelas do futebol brasileiro na equipe Amigos do Cafu, contra Amigos de Campo Grande, formado por ex-atletas de Campo Grande, a iniciativa busca apoiar a inclusão social.

Para isso, os diretores da Fundação Cafu, Willian de Moraes e Oscar Rodrigo, aproveitaram a visita à Campo Grande para conhecer o estádio e a comunidade da região. “O que queremos é promover o bem e a conscientização da população para causas sociais por meio do esporte”, comentou Oscar.

“A iniciativa é muito bem vinda e acredito que conseguiremos arrecadar uma grande quantidade de alimentos que ajudarão diversas famílias carentes da Capital”, comentou o prefeito Marquinhos Trad, que pediu a inclusão de um jogo feminino.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, a ação possibilita um momento de lazer e interação para a população, além de também contribuir com as instituições.

