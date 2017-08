Prefeito é homenageado em festividades do centenário da Santa Casa

Homenageado na manhã desta sexta-feira (18), pela Santa Casa de Campo Grande com o títulos de associado honorário, o prefeito Marquinhos Trad afirmou que a condecoração é o reconhecimento do trabalho que a gestão municipal vem fazendo junto ao hospital.

“O reconhecimento expresso da Santa Casa por tudo que a Prefeitura tem feito para a manutenção e, sobretudo, para a permanência das portas abertas. Estamos dando o máximo possível dentro de um contexto de responsabilidade, de maturidade e de gestão. Tudo que é possível fazer e que temos condições está sendo feito”, afirmou Marquinhos.

Inclusive, nesta sexta-feira (18) foi renovado o contrato com a instituição filantrópica, no qual a Prefeitura de Campo Grande se compromete a repassar mensalmente mais de R$ 20 milhões pelos serviços de saúde prestados aos campo-grandenses.

“Estamos honrando contrato. Já foi assinado e está tudo resolvido. O município reconhece a importância do hospital, assim como a Santa Casa reconhece a importância e a necessidade de receber todo mês os mais de R$ 20 milhões que a gente repassa”, disse.

O secretário Municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, que todos os repasses estão em dia. “O aditivo foi renovado. Foi feito um aditivo com o mesmo valor. Esse valor é repassado todos os meses. O desejo da Prefeitura é aumentar, mas efetivamente não temos como aumentar neste momento”, explicou.

Homenageados

A programação contou com homenagens de outorga da medalha do centenário, entrega de títulos de associados honorários e instituição do memorial “Camilo Boni”. Na oportunidade foi lançado o livro “Santa Casa Patrimônio de Mato Grosso do Sul 1917-2017”, que relata a trajetória do hospital nestes 100 anos de existência.

Participaram do evento no auditório “Carroceiro Zé Bonito” o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, o deputado federal, Darcísio Perondi, o presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, Edson Rogatti e o superintendente da CMB, José Luiz Spigolon, entre outras autoridades.

