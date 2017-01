Prefeito diz que Campo Grande está na UTI e prevê primeiro ano difícil

Eleito com 241.876 votos no segundo turno, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) prevê muita dificuldade econômica no primeiro ano de mandato em Campo Grande. Em entrevista, concedida no diretório do PSD, ele afirmou que “Campo Grande está na UTI” e que poderá ter que recorrer a empréstimo para pagar os salários dos servidores referentes a dezembro.

Filho do ex-deputado Nelson Trad (1930-2011) e irmão do ex-prefeito Nelsinho, Marquinhos assume a prefeitura da capital sul-mato-grossense consciente que o momento é de descrédito da classe política, mas espera contar com a experiência do seu secretariado para superar a crise.

Apesar de ter recebido o apoio do ex-prefeito Alcides Bernal no segundo turno, Trad não poupou críticas à administração do seu antecessor. Ele também falou sobre a relação com os vereadores. A coligação dele elegeu seis dos 29 vereadores e o partido, o PSD, apenas dois.

Conhecido por sua postura independente na Assembleia Legislativa, o prefeito eleito acredita que conseguirá aprovar os projetos de interesse da prefeitura com base no diálogo. “Não haverá amor remunerado. Haverá amor por Campo Grande”, disse.

Prefeito, com o trabalho da equipe de transição, o senhor já tem a dimensão da situação econômica em que receberá a prefeitura?

Marquinhos Trad - Olha, logo após as eleições do segundo turno, eu montei a equipe de transição. Uma equipe extremamente técnica, com pessoas com conteúdo e competência. Eles começaram a fazer um raio x de como está a situação econômica, financeira e administrativa da capital de Mato Grosso do Sul. Acontece que os números eram complexos e acima de tudo eram divergentes entre muitos secretários e ordenadores de despesas. O que nós fizemos? Nós aceleramos a apresentação dos nomes dos secretários para que cada um deles fosse especificamente em sua secretaria e dissecasse os problemas de cada secretaria. Enquanto a equipe de transição estava fazendo algo genérico, com a apresentação do corpo de secretários e secretárias já entramos em cada pasta do município. Campo Grande foi a primeira capital a apresentar um número completo do seu primeiro escalão no dia 15 de dezembro e foi o primeiro lugar do país a apresentar o quadro completo de diretor-presidente de fundações, de agências, de institutos e de secretarias municipais. Criamos a Controladoria-Geral e Transparência Pública. Nesses 15 dias, cada secretário visitou a sua pasta e lá eles tiveram o conhecimento ao vivo, in loco, de cada problema que Campo Grande passa. É verdade, estamos em um momento difícil. Eu diria a você, se fosse transportar para a área médica, em uma situação de balão de oxigênio. Estamos na Unidade de Terapia Intensiva, na UTI. E nós escolhemos pessoas para compor nosso secretariado extremamente experientes. Todos eles já foram secretários ou já ocuparam cargos públicos com relevância. São homens e mulheres que não seguem a mesma corrente partidária que a minha. Nós montamos uma equipe suprapartidária. Tem secretário e tem secretária, que nem em mim votou ou fez campanha para mim no pleito eleitoral, mas que nós colocamos pensando não no prefeito, mas pensando em Campo Grande, na nossa cidade.

O senhor sabe se vai herdar dinheiro em caixa para pagar o salário de dezembro?

Trad - Com certeza não. Não está tendo nem dinheiro para o 13º, para o pagamento de fornecedores, para pagamento das empresas de tapa-buraco, para as merendas. Nós vamos encontrar inúmeras dificuldades que estão sendo noticiadas aos quatro cantos da nossa cidade. Qualquer site que você acessar, qualquer televisão que você ligar ou qualquer jornal que você ler, você vai ver que Campo Grande passa por extrema dificuldade. Uma gestão desorganizada que desequilibrou o dia a dia do campo-grandense. Essa questão da Solurb, agora, uma rescisão atual em uma cidade que sempre teve como tradição manter limpas as ruas. Sempre foi tradição dos gestores capinar os canteiros da nossa cidade. Sempre foi um costume da nossa cidade, pintar os meios-fios. E a partir do momento que você rescinde, no afogadilho de uma gestão, e dá um prazo de 60 dias para você licitar um assunto extremamente complexo, duvidoso, um assunto que tem o odor ruim, porque você fala em corrupção, você fala normalmente nesses contratos de lixo. A minha preocupação com essa atitude da atual administração é com Campo Grande. Imagina a nossa cidade regressar aquele tempo de monte de sacos de lixo jogados no meio da rua, em um período de muita chuva e de muito sol. No mesmo tempo em que a chuva cai forte, passa algumas horas e o sol vem mais violento ainda. Isso é bom para quem? Para as doenças, epidemia de chikungunya, dengue, zika vírus... Tudo isso é preocupante.

O senhor tem um plano emergencial para fazer esse pagamento do salário de dezembro?

Trad - Nós temos duas saídas: empréstimo ou pagamento através da arrecadação de IPTU. Agora, um é um prenúncio de entrada de receita. Você não sabe se vai ter entrada de muito valor ou se o cidadão vai preferir pagar em parcelas ou se vai deixar de pagar. E esses que deixam de pagar não fazem porque têm vontade de prejudicar cidade, de maneira alguma. Ou porque passam por necessidade, ou porque não acreditam mais que o seu dinheiro vai retornar na eficiência do serviço público. É um momento de desalento da classe política. Boa parte da população fala: 'eu vou parar de pagar imposto porque eles só enriquecem, eles se tornam cada vez mais corruptos, enquanto eu pago minhas contas e não tenho saúde, educação, lazer e nem segurança pública'.

Qual será o seu primeiro ato assim que sentar na cadeira de prefeito?

Trad - Muita oração. Eu creio que a fé remove montanhas. Se eu não tivesse fé e não tivesse a crença no meu Deus eu não estaria hoje prefeito de Campo Grande. Passamos dificuldades que os olhos humanos jamais nos apontariam como vencedores dessa eleição. Enfrentamos tudo e todos. Enfrentamos imprensa, através de redes de televisão que publicaram até pesquisas falsas. Enfrentamos mídia. Enfrentamos governo do estado. Enfrentamos boa parte dos outros poderes. Consegui eleger dentro do meu partido apenas dois dos 29 vereadores e mesmo assim recebemos entre o primeiro e o segundo turno quase 400 mil votos, numa votação recorde e inédita dentro de Campo Grande. Isso não é coisa do Marquinhos Trad e nem da vice Adriane. Isso é coisa sobrenatural a quem eu devo a Deus.

O senhor falou da Câmara, que elegeu apenas dois vereadores do seu partido, e foram seis da sua coligação. Como está o processo para a construção da maioria da Câmara para aprovar os projetos de interesse da prefeitura?

Trad - Eu fui eleito na mesma condição e pensamento que foram eleitos os 29 vereadores, para ajudar a nossa cidade. Eu tenho certeza absoluta que não teremos oposição por oposição. Eu não mandarei nenhum projeto ruim para a nossa cidade. Eu posso até divergir de alguns pontos ideológicos dentre aqueles que estão representando Campo Grande dentro do parlamento municipal, mas saberei tratá-los com respeito, com educação, com harmonia e, acima de tudo, com independência. Não haverá amor remunerado. Haverá amor por Campo Grande.

O senhor prevê um primeiro ano difícil?

Trad - Extremamente difícil. Difícil pela situação que estamos recebendo a prefeitura da nossa cidade. Campo Grande passou os últimos quatro anos assolado pela crise financeira nacional, que atingiu muito o governo federal, fraturou o governo estadual, e causou a ruptura exposta de muitos membros da administração municipal. Aliado à crise financeira nacional, Campo Grande passou por uma crise político-administrativa. Nós tivemos vários prefeitos, nós tivemos vários vereadores, nós tivemos mais a visita da polícia no Executivo e no Legislativo municipal do que propriamente a legislatura daqueles que receberam a confiança no pleito de 2012. Isso trouxe à nossa cidade um cenário de absoluta descrença política. Se você reparar o número de abstenções, votos brancos e nulos, no segundo turno, eles superaram até a minha concorrente. No segundo turno foi assustador. Vereadores que tiveram 11 mil, 12 mil votos, há quatro anos, tiveram 2 mil votos nesse ano. O eleitor não queria votar. Ele estava com antipatia às urnas e com razão. Esse resgate é que vai ser importante. Homens e mulheres maduros e conscientes de que nós somos todos um só corpo trabalhando por Campo Grande.

Prefeito, o senhor vem de uma família tradicional na política de Mato Grosso do Sul. O senhor se espelha em alguém, no seu pai, em outro político ou mesmo em alguém fora da política?

Trad - Olha, eu me espelho em princípios cristãos. Tem a história do meu pai, que não pode ser jogada ao relento. Meu pai foi um homem público que ganhou o respeito pela conduta ética e moral com que ele ultrapassou todos os seus mandatos. Meu pai foi duas vezes deputado estadual e cinco vezes deputado federal e, ao término de 28 anos de mandato público, não se enriqueceu. Seu inventário foi negativo. Não foi dono de chácara ou fazendas, não tinha criação de gado e toda a cidade sabe disso. Uma postura exatamente exemplar, do jeito que o eleitor e a eleitora desejam que seus agentes políticos sejam. Eu busco essa linha de coerência, de respeitabilidade, de honestidade e de decência, mas eu repito: princípios cristãos são os mais importantes para direcionar no caminho do êxito e do sucesso.

Daqui a quatro anos, quando terminar o seu mandato, qual é a marca de gestão que o senhor quer deixar?

Trad - Eu quero sair da mesma forma que entrei: pela entrada da frente, podendo andar pelos shoppings, podendo jogar bola nos bairros, podendo passear na rua 14 de Julho, podendo comer um sobá na feira, sem ser exaltado, agredido, xingado, como sempre fiz. É comum ver cenas nos últimos anos no nosso país de pessoas agredindo com palavras homens públicos. Eu cansei de ver deputados e deputadas sendo injuriados e difamados, alguns até caluniados, em mesas de restaurante, em shopping, e eu nunca fui. Eu sempre fui bem recebido pela população porque sempre tive uma conduta normal, de respeito a eles. Isso é uma característica própria minha. Nunca tive orgulho. Nunca tive vaidade. Disputei seis eleições na minha vida: uma para vereador, três para deputado estadual, uma do primeiro turno e outra do segundo turno. Seis eleições. Nas seis fui o mais bem votado dentro de Campo Grande. Nas seis tirei o primeiro lugar. Isso é respeito. Isso é carinho. Ninguém engana seis vezes seguidas. Ninguém se transforma da água para o vinho, da noite para o dia. Esse respeito, esse carinho, o abraço dos verdadeiros amigos é isso que eu quero ter logo após o término do meu mandato.

O senhor tem o privilégio de ter um irmão que já foi prefeito de Campo Grande. Ele te deu algum conselho?

Trad - Eu tive o cuidado de fazer um workshop de trabalho. Eu fui o primeiro prefeito eleito da nossa cidade a ouvir os antigos prefeitos. Nós reunimos o Levy Dias, que foi eleito prefeito de Campo Grande, quando a cidade tinha 40 mil eleitores. Ouvimos o Juvêncio César da Fonseca, que combalido com o passar dos anos, nos deu orientações, algo fantástico, ouvimos o André Puccinelli, ouvimos o Nelsinho Trad. Gostaríamos muito de ter ouvido o seu Lúdio Martins Coelho, que Deus nos levou, até o próprio Olarte, para falar dos erros, o que aconteceu para que chegasse àqueles episódios todos, o próprio Alcides Bernal. Você sabendo onde errar, é mais fácil acertar. A coleta de todos esses seres humanos que prestaram um favor a nossa cidade, ou desfavor dependendo da ótica, não podem ser desprezados. Não somente do último gestor de Campo Grande, o Nelsinho. Eu ouvi o Levy Dias dizendo: 'para ser um bom administrador, não precisa pegar livros, ouvir presidente da República. Quer saber quem é um bom administrador nesse país? Conversa com alguém que recebe um salário mínimo e consegue viver sem dever nesse país. Esse é um bom gestor porque esse cara eu tiro o chapéu'. Essas lições que você aprende.

