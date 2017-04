Prefeito diz que até início de maio todos uniformes escolares serão entregues

O prefeito reiterou seu compromisso de fazer uma gestão comprometida com o uso racional dos impostos dos contribuintes / Divulgação

O prefeito Marquinhos Trad afirmou neste sábado (22) que até o começo do próximo mês de maio todos os uniformes escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme) estarão de posse dos alunos.

São mais de 350 mil jogos escolares (shorts, tênis e camisetas) que começaram a chegar nas escolas em no dia 27 de março, cuja distribuição teve início pelos Centros de Educação Infantil (Ceinfs).

Os uniformes das gestões passadas, que foram encontradas no estoque da prefeitura, também serão distribuídos às escolas, de acordo com a numeração disponível. São 85,3 mil jogos que ficarão à disposição para atender as demandas dos estudantes.

“Não podemos desperdiçar recursos públicos, sobretudo quando constatamos que esses jogos foram encontrados em perfeito estado para serem utilizados pelas nossas crianças”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, disse que esses uniformes estão sendo separados por numeração para atender a todos os pedidos e não haver falta de qualquer item nesse ano letivo.

O prefeito reiterou seu compromisso de fazer uma gestão comprometida com o uso racional dos impostos dos contribuintes.

“Uniformes de outras administrações pertencem ao município e não ao prefeito do momento, não podemos personificar bens sociais tão importantes como esses”, reiterou Marquinhos Trad.

