Prefeito democrata Pete Buttigieg lança campanha presidencial nos EUA

O prefeito de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, lançou neste domingo sua campanha para a corrida presidencial dos Estados Unidos. O político do Partido Democrata tem 37 anos e é o primeiro abertamente gay a ocupar o posto.

Desde 2012, a área de South Bend gerou 10 mil empregos e a taxa de desemprego na cidade caiu de 11,8% a 4,4%. Além da melhora em geral do mercado de trabalho no país, líderes empresariais e moradores atribuem o sucesso a Buttigieg, que conseguiu atrair companhias com financiamento estatal e créditos tributários.

Prefeito desde 2012, Buttigieg está em seu último ano no cargo. Ele também mantém um programa para renovar edifícios, mas foi alvo de críticas de parte da população negra, após ter decidido retirar o chefe de polícia da época, um afro-americano. O prefeito foi ainda criticado pelo tratamento que deu a um escândalo que envolveu telefonemas supostamente insensíveis por questões raciais feitas à polícia local. Fonte: Dow Jones Newswires.