Prefeito de San Francisco, Edwin Lee, morre aos 65 anos

O prefeito de San Francisco, Edwin Lee, morreu nesta terça-feira, aos 65 anos, informou o presidente do Comitê de Supervisão da cidade, London Breed.

Segundo Breed, o prefeito faleceu no começo da madrugada no hospital Zuckerberg, na cidade. "É com imensa tristeza e luto terrível que confirmamos que Lee faleceu", segundo nota da prefeitura.

O prefeito não estava doente. Mais detalhes do motivo da sua morte não foram divulgados. Fonte: Associated Press.