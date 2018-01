Prefeito de NY participa de manifestação em repúdio a declarações de Trump

Centenas de manifestantes se reuniram na Time Square hoje, em Nova York, para protestar contra o racismo e as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que supostamente teria se referido a nações africanas como "países de merda".

Políticos como o prefeito de Nova York, o democrata Bill de Blasio, se uniram à manifestação.

Os manifestantes carregaram bandeiras do Haiti e placas com os dizeres "paz, amor, poder e sonho". Não há relatos de detenções. Fonte: Associated Press.