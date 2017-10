Prefeito de Corumbá (MS) representa o Brasil em seminário internacional do FONPLATA sobre hidrovia

No Paraguai, Ruiter terá participação no painel sobre “O papel da hidrovia na integração física regional” - Divulgação

Seminário Internacional em Assunção terá participação do prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira. A finalidade é discutir a importância da infraestrutura hidroviária e ferroviária para a integração regional. No Paraguai, Ruiter terá participação no painel sobre “O papel da hidrovia na integração física regional”. O evento acontecerá na manhã de terça-feira, 24 de outubro, no Hotel Crowne, e é organizado pelo Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata – FONPLATA.



O prefeito da capital do Pantanal é o representante do Brasil no seminário, que terá participação do Ministro de Obras Públicas do Paraguai, Ramón Jiménez; do secretário executivo do Comitê Intergovernamental da Hidrovia, Luis Pablo Niscovolos; de Fausto Arroyo, especialista sênior de logística e transporte; e do vice-presidente da Administração Nacional de Portos do Uruguai.



O seminário está sendo promovido levando em consideração que nas últimas décadas países da América Latina têm avançado em questões de integração econômica e a região tem conseguindo superar os riscos dos mercados globais. Nesse contexto, a integração física entre os países é fundamental. Para a organizadora do seminário, a melhoria na qualidade e cobertura dos serviços de infraestrutura amplia os níveis de produtividade, reduz custos, impulsiona a competitividade e aumenta a demanda de novos serviços. Nesse âmbito, a América Latina está atrás da Ásia, América do Norte e Europa.



Atualmente, nos países da Bacia do Prata, composta por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, há um crescente interesse em potencializar o desenvolvimento hidroviário da região, através dos rios Paraguai, Paraná, Uruguai e Prata. Com quase 3.500 quilômetros de extensão, com cerca de 17 milhões de pessoas, a hidrovia Paraguai-Paraná é fundamental para melhorar a competitividade logística dos países que compõem o FONPLATA. Por isso, o seminário propõe analisar o papel da infraestrutura na integração regional e discutir desafios e oportunidades que permitam superar os principais obstáculos para a melhoria do setor.



O painel contará com moderação da especialista em transporte e logística (CEPAL) Alejandra Gómez Paz. Ela levantará questionamentos de pontos estratégicos do tema e os palestrantes poderão manifestar seus posicionamentos e discutir sobre os aspectos que considerarem mais importantes. O tempo estimado para o diálogo é de uma hora e meia e cada palestrante terá cinco minutos para fazer cada uma de suas considerações.



“Será uma excelente oportunidade para debatermos os principais desafios e obstáculos que existem sobre a hidrovia do Rio Paraguai e mostrar o que ela representa e poderia representar para Corumbá, como também para o Brasil, já que estamos falando em integração entre países, em termos econômicos e de desenvolvimento. Nossa participação ainda deve mostrar os motivos que levam nossa rede hidroviária ainda não ser protagonista no ramo de transportes e quais entraves existem, tanto relacionados a questões ambientais, quanto logísticos”, afirmou o prefeito Ruiter Cunha de Oliveira.



Na ocasião, serão discutidas propostas concretas sobre regularização, mobilidade e logística e investimentos prioritários em infraestrutura e serviços que permitam dinamizar a produção e o comércio na região com o objetivo de modificar o atual cenário. O papel de órgãos multilaterais de financiamento como o FONPLATA para dinamização do funcionamento da hidrovia também será debatido. Todas as despesas com a viagem e estadia do prefeito de Corumbá em Assunção estão sendo custeadas pela organizadora do evento.