Prefeito de Campo Grande empossa chapas vencedoras dos grêmios estudantis da rede pública de ensino

A criação dos grêmios estudantis foi promovida pela Semju, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação / Divulgação

Foram 11 dias de muito debate, propostas, conversas, pedidos e esclarecimentos. Com mais de 5 mil alunos envolvidos em 11 escolas municipais da rede pública de ensino, a implantação dos grêmios estudantis foi realizada com sucesso.

Para celebrar o momento histórico promovido nas últimas semanas, nesta terça-feira (29), o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, a vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o subsecretário de Políticas para Juventude da Prefeitura de Campo Grande (Semju), Maicon Nogueira, a secretária Municipal de Educação (Semed), Ilza Mateus de Souza, e o secretário Nacional de Juventude (SNJ), Francisco de Assis Filho, realizam a posse das 11 chapas escolhidas para serem os representantes dos alunos junto à administração escolar.

A criação dos grêmios estudantis foi promovida pela Semju, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), para buscar a participação dos alunos no processo de melhorias das instituições e do ensino.

A proposta visa também desenvolver uma consciência política e formar cidadãos que cresçam sabendo dos direitos e deveres, além de proporcionar um debate mais amplo sobre as ações públicas dentro da sociedade.

Além da implantação dos grêmios, a Subsecretaria também fará a manutenção e o acompanhamento das atividades exercidas pelos estudantes, proporcionando formação educacional para ampliar os conhecimentos dentro da área de atuação.

As escolas municipais que passam a ter grêmios estudantis são:

EM Nerone Maiolino

EM Professor Vanderlei Rosa

EM Cons. Maksoud Trad

EM José Benfica

EM Professor Plínio Mendes

EM Irene Szukala

EM Professor Tomaz Ghirardelli

EM Antônio Lopes Lins

EM Frederico Soares

EM Professor Licurgo Oliveira

EM Professora Arlene Marques

