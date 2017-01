Prefeito de Caarapó anuncia as primeiras medidas do novo mandato

O prefeito reeleito de Caarapó, Mário Valério (PR), começa a anunciar as primeiras medidas para o mandato iniciado em 1° de janeiro. Desde o último dia 2, uma série de reuniões está acontecendo com o secretariado municipal, com o objetivo de ajustar a máquina administrativa para a nova gestão, que vai até 2020. O vice-prefeito Martim Flores também participa das atividades de início de gestão.

De acordo com o dirigente caarapoense, a prioridade número um é reduzir os gastos. “É urgente que tenhamos uma máquina mais enxuta”, disse o prefeito. Nesse sentido, há um estudo em andamento para reduzir o tamanho da folha de pagamento. “Vamos começar pela redução das gratificações, mantendo apenas aquelas que forem absolutamente necessárias para o bom desempenho dos serviços”, explicou, acrescentando que as decisões também têm por objetivo o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal na transição de mandato.

Nesta terça e quarta-feira, a maratona de reuniões teve continuidade. Com a ordem de economizar nas despesas, Mário Valério destacou a necessidade de empenho dos secretários municipais no cumprimento das determinações, que deverão constar de decreto municipal. “Todos são responsáveis pelo cumprimento das medidas, devendo colaborar para a eficiência da gestão”, cobrou o prefeito.

Durante as reuniões já ocorridas, ficou decidido o corte geral das funções gratificadas. Função gratificada, de modo geral, é a concessão de um percentual sobre o salário do servidor quando o funcionário exerce função que vai além da atribuição do seu cargo de concurso. Também estão suspensas as horas extraordinárias. Está proibida a contratação de novos servidores, à exceção de casos extraordinários ou aqueles de extrema necessidade, o que poderá ocorrer após a convocação dos candidatos aprovados no último concurso.

Convocação de concursados

Na reunião desta quarta-feira (4), a pauta era a convocação dos novos concursados. De acordo com o prefeito, serão preenchidas as primeiras vagas em algumas secretarias, conforme a necessidade, especialmente nas áreas de saúde e educação. “Vamos azeitar a máquina, de modo a aperfeiçoar a execução dos serviços públicos, beneficiando a nossa população”, disse Mário Valério.

Os servidores da área administrativa da prefeitura entram em férias coletivas no período de 9 a 23 deste mês. O expediente normal – que deverá ser das 7h às 11h e das 13 às 16h – vigora a partir de 1° de fevereiro. Eventuais concessões de funções gratificadas, essenciais ao desenvolvimento de atividades no serviço público, poderão ocorrer a partir do mês de março.

No período das férias coletivas, os serviços essenciais e a limpeza da área urbana vão funcionar normalmente. Também será mantida uma equipe para os serviços de tapa-buraco das ruas pavimentadas da cidade. “Os serviços da operação tapa-buraco só não estão concluídos por causa das fortes chuvas que atingiram a nossa cidade nas últimas semanas”, justificou Mário Valério. Segundo o dirigente, a prefeitura possui o material necessário à execução dos serviços, que só podem ser realizados com tempo firme.

