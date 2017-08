Prefeito dá posse aos novos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Com a missão de auxiliar o Executivo Municipal na execução do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, os novos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – Comsan tomaram posse nesta quinta-feira (10), em ato oficial com a presença do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad.

Essas 22 pessoas estarão à frente da entidade por um período de dois anos, a contar de 4 de agosto de 2017, conforme publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Durante o ato de posse, o prefeito reforçou a importância dos conselheiros, que no caso da Comsan asseguram que o alimento chegue com mais segurança às pessoas. “Aqui são todos voluntários, pessoas abnegadas. Mais importante do que várias outras funções na vida é o alimento balanceado e vocês foram abençoados com esse dom de proteger as pessoas, para que os alimentos fornecidos pelos produtores daqui cheguem às pessoas com segurança e dentro do padrão de qualidade exigido. Isso é cuidar da vida e do ser humano”, ressaltou o chefe do Executivo Municipal.

Representante do Conselho Regional de Nutricionistas – CRN da 3ª Região, Maria Cristina Mendes, falou da grande responsabilidade assumida por esses conselheiros. “Não queremos ser vistos como fiscalizadores, mas como apoiadores daqueles que trabalham com a agricultura e, para isso, contamos com o apoio da prefeitura. Esperamos que a gestão nos apóie já que nos últimos anos as visitas, que são fundamentais, não puderam ocorrer como deveriam por falta de atenção do poder público. Somente conhecendo de perto a produção desses alimentos, é que podemos assegurar que esses alimentos são realmente seguros para chegar à mesa das famílias. Estamos otimistas de que faremos um trabalho bastante eficiente nestes dois anos”, ponderou a nova conselheira, que tomou posse na data de hoje.

Composto por membros titulares e suplentes com representantes da Sociedade Civil e de representantes Governamentais, o Comsan é vinculado à SAS. Para o titular da pasta, José Mário Antunes da Silva, o conselho tem um papel importante na sociedade e terá todo apoio da secretaria. “Essas pessoas cuidam daquilo que é entregue para a prefeitura e o alimento é algo sagrado e deve ser tratado com muita atenção”, disse.

Confira a composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – Comsan 2017/2019:

I – REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

– Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS

Titular : Melissa Fernanda Ferreira Nicolau Benites

: Melissa Fernanda Ferreira Nicolau Benites Suplente: Delvani Balbuena Sobreira

– Secretaria Municipal de Educação – SEMED

Titular : Fatima Pereira Souza

: Fatima Pereira Souza Suplente: Ana Sofia Moraes

– Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAU

Titular : Alana Gisele Galeano

: Alana Gisele Galeano Suplente: Fabiana Santos Araujo de Oliveira

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia – SEDESC

Titular: João Marcelo Menezes Lopes

João Marcelo Menezes Lopes Suplente: Maxilani de Souza Coutinho

– Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais – SEGOV

Titular : Gilberto kodjaoglanian Di Giorgio

: Gilberto kodjaoglanian Di Giorgio Suplente: Theodossi kalashe Neto

II – REPRESENTENTES DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

1 – Associação Beneficente dos Renais Crônicos – ABREC

Titular: Silvana Carvalho Polleto;

Silvana Carvalho Polleto; Suplente: Umarla de Almeida Menezes.

2 – Cooperativa de Produtores Orgânicos da Agricultura Familiar de CG- Organocoop

Titular: Julio Gama Fernandes;

Julio Gama Fernandes; Suplente: Vânia Simões Duarte

3 – Legião da Boa Vontade – LBV

Titular: Márcio Antonio de Oliveira

Márcio Antonio de Oliveira Suplente: Sonia Barcela Ferreira

4 – Associação Camille Flammarion

Titular: Rozana de Souza Alves

Rozana de Souza Alves Suplente: Dione Amélia S. L. Almeida

5 – Associação de Apoio em População em Situação de Rua São Francisco de Assis

Titular: Flavio Franco Serrou Camy

Flavio Franco Serrou Camy Suplente: Maria Luiza Zandavalli Demeterco

6 – Conselho Regional de Nutricionistas 3 – CRN3

Titular: Luciana Bronzi de Souza

Luciana Bronzi de Souza Suplente: Maria Cristina Mendes

Veja Também

Comentários