Prefeito assina Lei que institui Dia Municipal dos Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Precisamos combater todos os tipos de preconceito e respeitar as diferenças amando o próximo como a si mesmo. Como essas palavras, o prefeito Marquinhos Trad assinou nesta quinta-feira (6) a Lei nº 6.136, aprovada pela Câmara Municipal, que institui no calendário oficial de eventos de Campo Grande, o Dia Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, tornando oficial a adesão do município a Campanha Laço Branco. A data será celebrada anualmente todo dia 6 de dezembro.

Ao lado da subsecretária de Políticas para a Mulher, Maritza Cogo, o prefeito conclamou a todos para serem bons exemplo e eliminar o preconceito não apenas contra a mulher, mas em todos os aspectos. “A igualdade só pode ser mesmo alcançada se olharmos com atenção e respeito para as características e necessidades de cada um”.

A Campanha do Laço Branco – Homens pelo Fim da Violência Contra a Mulher, que está presente em mais de 50 países em todos os continentes e é apontada pela ONU, como uma das maiores iniciativas mundiais direcionadas para a temática do envolvimento de homens com a violência contra a mulher.

A campanha tem o objetivo de sensibilizar, envolver e mobilizar os homens no engajamento pelo fim da violência contra a mulher, a partir de diversas ações realizadas por diferentes setores da sociedade que se encontram engajados na luta pela promoção da equidade de gênero e superação das desigualdades entre homens e mulheres.

A subsecretária Maritza Cogo falou do empenho da atual gestão municipal na luta pelo combate a violência contra as mulheres. “Campo Grande passou a contar com a Rede Municipal de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, graças a um trabalho conjunto que envolveu não somente o poder público, mas toda a sociedade. Porém, se a administração municipal não estivesse engajada pela causa, não estaríamos vendo todos esses avanços conquistados nos últimos dois anos. Essa Lei fortalece a nossa luta. Vamos continuar trabalhando com muito empenho. O que nós, mulheres, queremos é apenas sermos tratadas com respeito e igualdade”.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Yacita Azamour, também destacou os avanços obtidos em Campo Grande a partir das ações do Executivo Municipal. “Só temos a agradecer o prefeito pelo respeito e pela visão que ele tem sobre o tema. Se ele não tivesse essa sensibilidade não teríamos obtido essas conquistas. Foram muitas ações e atos concretos neste sentido, desde o ano passado. Isso nos motiva para continuarmos a lutar”.

Sobre a campanha Laço Branco:

No dia 6 de dezembro de 1989, um rapaz de 25 anos (Marc Lepine) invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica, na cidade de Montreal, Canadá, onde ordenou que os homens se retirassem da sala e, gritando para as estudantes que permaneceram: “vocês são todas feministas!”, ele começou a atirar, assassinando a queima roupa, 14 mulheres. Em seguida, Lepine suicidou-se. O rapaz deixou uma carta, na qual afirmava que havia feito aquilo, porque não suportava a ideia de ver mulheres estudando engenharia, um curso tradicionalmente dirigido ao público masculino.

O crime mobilizou a opinião pública de todo o país, gerando um amplo debate sobre as desigualdades entre homens e mulheres e a violência. Surgia assim a primeira Campanha do Laço Branco, criada por homens, que elegeram como símbolo, o laço branco e adotaram como lema: “jamais cometer um ato violento contra as mulheres e não fechar os olhos frente a essa violência”.

O dia 6 de dezembro foi escolhido para que a violência cometida contra aquelas estudantes canadenses não fosse esquecida e a campanha do laço branco é uma maneira de homenagear aquelas mulheres brutalmente assassinadas apenas pelo fato de serem mulheres.