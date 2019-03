Prefeito apresenta novos secretários da Sedesc, Sectur e Sesau

IMG_5402 (Copy)

O prefeito Marquinhos Trad apresentou, na tarde desta sexta-feira (29), os novos secretários de Saúde, José Mauro Castro (titular); de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, e de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, Herbert Assunção de Freitas.

José Mauro Castro é ortopedista e já atuou como diretor-clínico da Santa Casa de Campo Grande. Durante a apresentação, ele destacou a necessidade de cuidado com as pessoas enfermas e do apoio da equipe.

“Para fazer um bom trabalho, vou precisar da dedicação de todos os funcionários e também dos secretários”, declarou. Ele terá como adjunto Rogério Souto, ex-secretário de Saúde de Coxim.

Já a Secretaria de Cultura e Turismo será comandada pela publicitária Melissa Tamaciro. Atuante na área do Turismo na Capital, ela pretende dar continuidade aos projetos que já desenvolvia, inclusive em parceria com a Sectur.

“Já fiz uma série de projetos na nossa Capital. Trabalhei fora do País, nos Estados Unidos, na área de moda. Dentro desta área de Cultura, eu acabei permeando por toda a minha carreira profissional”, contou.

Herbert Assunção assumiu o comando da Sedesc. Ele é formado em Administração e, atualmente, faz Doutorado em Ciências Econômicas, com ênfase em Administração Pública. Com mais de 20 anos de experiência em Consultorias em Gestão Pública, o administrador já integrou os conselhos do Sebrae-MS, do Conselho Regional de Administração e da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul.