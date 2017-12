Prefeito anuncia volta do City Tur durante inauguração da Cidade do Natal

IMG_6712

O prefeito Marquinhos Trad acompanhado da primeira dama e gestora do FAC, Tatiana Trad e da vice-prefeita Adriane Lopes e dos secretários municipais inaugurou oficialmente a Cidade do Natal, na noite desta sexta-feira (8). O espaço ficará aberto ao público das 16 às 22 horas, até o dia 6 de janeiro.

O evento contou com show de fogos de artifício e a grande novidade anunciada pelo prefeito foi a volta do ônibus do City Tur, que há quatro anos não funcionava. Para alegrar as crianças e ao público presente o Papai Noel chegou para abrilhantar a festa que neste ano terá como tema a “Sagrada Família”.

“Será um enfoque diferente neste ano, no qual vamos resgatar os valores ligados ao que realmente importa nesta época e durante todo o ano, que é a convivência da família. Muito mais do que presentes e uma árvore, o Natal simboliza o nascimento de Cristo e o presépio apresenta sua família ao redor. A Cidade do Natal será um ambiente voltado para a confraternização das famílias, a partir de tudo que será criado naquele espaço, com opções para todas as idades”, afirma Tatiana Trad.

Para organizar a Cidade do Natal, a prefeitura conseguiu atrair a parceria da iniciativa privada. Para revitalizar a estrutura no local serão investidos cerca de R$ 396 mil por parte do município. No último ano da realização do evento, a prefeitura investiu R$ 447 mil.

Marquinhos agradeceu o apoio do governo do estado por ceder o espaço para montar a Cidade do Natal por quatro anos e também o apoio dos 29 vereadores de Campo Grande.

“Para construir este espaço contamos com o trabalho de todos os secretários e dos funcionários que não mediram esforço e fizeram seus trabalhos com dedicação e estamos devolvendo este espaço que é para a família”, afirmou o prefeito.

Para a vice-prefeita Adriane Lopes a Prefeitura de Campo Grande está retomando um espaço que estava abandonado. “Temos muito respeito pelo Natal e a família e não podíamos deixar de revitalizar e disponibilizar este local que é a Cidade do Natal para a população de Campo Grande”, disse Adriane.

“Este local representa a união e o respeito da família e a presença de Deus. É um local bonito e desejo a felicidades para todos. Agradeço ao prefeito Marquinhos pó nos presentear com este local”, disse Marta Macedo que estava na inauguração com a filha e netos.

O vereador Valdir Gomes falou em nome dos colegas da Câmara Municipal e destacou a parceria com o prefeito e secretários.

“Nós fizemos o melhor para a população e tornamos a Cidade do Natal uma realidade e que toda família possa usufruir desta estrutura e principalmente as crianças que poderão conhecer a Casa do Papai Noel”, disse Valdir.

Entre os parceiros está o Bradesco, Plaenge, Águas Guariroba, Energisa, Abrasel, Fecomércio, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Fiems, Sindicato das Funerárias e Solurb. Eles ajudaram assumindo alguns valores dentro da Cidade do Natal, para pagamento, por exemplo, da decoradora da Casa do Papai Noel, que será financiada pela Solurb.

Já a Energisa disponibilizou toda mão de obra e material para rede elétrica da Cidade do Natal. Outra parceira, a Plaenge doou parte da iluminação cenográfica dos shows e eventos. A Águas Guariroba pagará a empresa que fará toda a ornamentação cenográfica do presépio e árvore de Natal.

A Guarda Civil Municipal, que estará presente no local com agentes de trânsito, haverá equipe de segurança privada, para garantir tranquilidade aos frequentadores durante os 30 dias de realização da Cidade do Natal.

Serão mais de 27 atrações regionais, incluindo apresentação de música (orquestra, coral), dança (um espetáculo por dia) e teatro. Os brinquedos para recreação do público infantil será oferecidos de graça.

O evento contou com a presença do secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruk e do deputado estadual Lídio Lopes.

Gastronomia

Na área da gastronomia, haverá uma Praça de Alimentação que vai gerar mais de 90 postos de trabalho, oferecendo produtos com valores de R$ 3 a R$ 18, levando em conta que receberá público de todas as classes. A Abrasel assumiu a coordenação dos quiosques. É importante ressaltar que 10% do valor das vendas será revertido em investimentos na própria Cidade do Natal.

Na cidade do Natal serão comercializados produtos alimentícios como batata chips, caldos, sorvetes, sobá, yakissoba, salgados em geral, doces, bolo de pote, hambúrguer, chipa e pão de queijo, café, espetinho, arroz carreteiro, arroz doce, cachorro quente, pizzas, crepe, tapioca, açaí, pastéis, sucos, dentre outros.

Além de uma variedade na alimentação, o local abrirá também espaço para o artesanato, com uma tenda instalada para venda de objetos de entidades cadastradas junto ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

Atrativos da Cidade do Natal

Localização privilegiada com fácil acesso;

Alto fluxo e permanência de pessoas aos finais de semana;

Amplo espaço para montagens ao ar livre;

Anexo ao parque das Nações Indígenas;

Em frente a uma grande área de eventos;

Próximo a um grande shopping center;

Vagas para estacionamento;

Área servida por ciclovia;

Próximo a unidade da polícia especial e, unidade do bombeiro;

Reestruturação da cidade do natal

Reestruturação de todos os quiosques e tendas;

Reestruturação da Casa do Papai Noel;

Pintura em geral da Cidade do Natal, tais como vilarejo, casa do Papai Noel e Capela;

Implantação do projeto luminotécnico para toda a Cidade do Natal;

Criação de Presépio da Sagrada Família;

Recuperação da Praça do Natal e paisagismo;

Implantação da praça das crianças com brinquedos;

Revisão da infraestrutura elétrica e hidráulica;

Instalação de banheiros químicos públicos;