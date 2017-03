Prefeito anuncia melhorias para Praça dos Imigrantes durante exposição dos artesãos

Anuncio foi durante a realização da Feira para comemorar o dia do artesão com a participação de 250 expositores e com peças a partir de R$ 5,00 / Divulgação

O prefeito Marquinhos Trad, neste domingo (19) anunciou melhorias para a Praça dos Imigrantes, no qual estão incluídos a acessibilidade, melhoria no entorno e a volta do ônibus do Citytur com o itinerário passando pelo local. Este anuncio foi durante a realização da Feira para comemorar o dia do artesão com a participação de 250 expositores e com peças a partir de R$ 5,00.

O evento promovido na Praça dos Imigrantes, um dos principais pontos de vendas de peças artesanais de Campo Grande, um encontro com música, dança, poesia, mostra de artes visuais e gastronomia regional.

Ao ser homenageado, o prefeito Marquinhos Trad agradeceu os organizadores do evento e principalmente aos artesãos. “Hoje a profissão do artesão é regulamentada e todos trabalham e praticam pintura em peças como tecidos e madeiras puramente porque gostam da arte. Agradeço aos artesãos o que eles têm feito pela cidade que é bom para todos. Vamos promover melhorias neste local e principalmente colocar o Citytur na rota da Praça dos Imigrantes. Tenho certeza que com as volta dos turistas neste local vamos modificar a história deste local”.

A secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Laura Miranda colocou a secretaria à disposição dos artesãos. “Estamos na secretaria para atender os artesãos e cada um deles tem seu toque especial no trabalho que faz. Na próxima feira vamos ter novidades nos eventos realizados aqui na Praça dos Imigrantes”.

Representando sua classe, a artesã Helena Rondon, reforçou a importância do apoio da prefeitura para realização do evento. “É muito bom a gente ver todos os artesãos reunidos neste local e principalmente a autoridade do prefeito Marquinhos Trad. Todos estão de parabéns pela realização desta feira de artesanato”, comentou.

Para Marina Bragança que articula ações para as mulheres na Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, não foi somente para comemorar o dia do artesão, mas também a oportunidade das mulheres apresentarem os produtos produzidos com apoio da Subsecretaria da Mulher. “Hoje nós temos peças de artesanato produzidas por mulheres de diversas comunidades de Campo Grande e cada uma das peças, com sua pluralidade e trabalho diferente”.

O Artesão Sérgio Gonçalves trabalha com peças produzidas a partir de pedaços de madeira que poderiam ir para o lixo. “Nada se perde com os retalhos de madeiras que sobram da marcenaria. Com estas sobras e possível produzir porta-espeto, suporte de espelho, porta-livro. Tudo é reaproveitado disse Sérgio que expõe seus trabalhos na Feira da Bolívia que acontece às sextas-feiras das 18 às 22 horas na Praça do Peixe.

Veja Também

Comentários